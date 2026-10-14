Hà Nội tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ban hành Kế hoạch số 395/KHLT-UBND-BNNMT ngày 12.10.2026 về phối hợp tổ chức Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026, với sự tham gia dự kiến của khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40 - 50 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục.

Làng nghề điêu khắc, sơn mỹ nghệ Sơn Đồng (Hà Nội) đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới ẢNH: HỒNG ANH

Theo kế hoạch, Festival nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, hình thành các giá trị văn hóa đương đại của làng nghề Việt Nam, lấy Hà Nội làm trung tâm lan tỏa trong nước và quốc tế.

Sự kiện hướng tới định vị Hà Nội, Việt Nam là một trong những trung tâm nghề thủ công của khu vực và thế giới; tôn vinh nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động, đồng thời thu hút thế hệ trẻ tham gia bảo tồn, phát triển làng nghề.

Festival cũng kỳ vọng thúc đẩy kinh tế làng nghề gắn với xuất khẩu và du lịch, quảng bá các tour, điểm đến du lịch làng nghề, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Địa điểm chính tổ chức sự kiện là Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, với quy mô không gian khoảng 10.000 m². Các khu vực trưng bày, trình diễn, tạo tác sản phẩm làng nghề Việt Nam và quốc tế sẽ được bố trí cùng không gian thiết kế sáng tạo, chuyển đổi số, Net Zero, triển lãm ảnh, hoa và cây cảnh, văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm và thương mại. Một số hoạt động chuyên đề, trải nghiệm và tham quan được tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt cùng các làng nghề tiêu biểu của Hà Nội.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 14.11.2026. Không gian trưng bày, trình diễn và giới thiệu sản phẩm làng nghề mở cửa từ ngày 13 - 16.11. Trong đó vào sáng 14.11, Hội nghị Xúc tiến đầu tư các sản phẩm ngành nghề nông thôn dự kiến tổ chức tại Trung tâm Tinh hoa làng nghề Việt, Bát Tràng.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.