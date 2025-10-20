Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hà Nội tổng kiểm tra, giải tỏa công trình lấn chiếm đê điều, bãi sông

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
20/10/2025 09:25 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề nghị UBND các xã, phường ven đê trên địa bàn TP.Hà Nội rà soát, xử lý dứt điểm các công trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều và khu vực bãi sông.

Trong văn bản chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trước đó, UBND TP.Hà Nội tại chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 25.8.2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất).

Hà Nội tổng kiểm tra, giải tỏa công trình lấn chiếm đê điều, bãi sông- Ảnh 1.

Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm dọc sông Bùi, đoạn qua địa bàn xã Trần Phú (Hà Nội)

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đồng thời trong Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 31.7.2025 về tổng kết phong trào thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC - CNCH đối với cơ sở, khu dân cư có nội dung giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình lán tạm, cơ sở xây dựng không phép, trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ đê điều... theo chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các địa phương trên tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình (kho, xưởng, lều lán, nhà tạm...) xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan mở đợt cao điểm giải tỏa, xử lý dứt điểm vi phạm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cạnh đó, cần tăng cường quản lý chặt chẽ đất trong hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông (đất công, đất nông nghiệp, đất phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, bao chiếm, xây dựng công trình không phép, trái phép.

Đồng thời xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với các khu vực diện tích đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài nhưng xử lý không kiên quyết, dứt điểm.

Ngoài ra, UBND các xã, phường ven đê, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý để điều trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; đồng thời có biện pháp ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Khám phá thêm chủ đề

hà nội giải tỏa công trình lấn chiếm đê điều Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận