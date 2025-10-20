Hà Nội tổng kiểm tra, giải tỏa công trình lấn chiếm đê điều, bãi sông

Trong văn bản chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, trước đó, UBND TP.Hà Nội tại chỉ thị số 14/CT- UBND ngày 25.8.2022 về việc tăng cường công tác chỉ đạo khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động và các công trình xây dựng không phép, trái phép (đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang bảo vệ đê điều, lưới điện, hành lang bảo vệ rừng, sai mục đích sử dụng đất).

Nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng nằm dọc sông Bùi, đoạn qua địa bàn xã Trần Phú (Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Đồng thời trong Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 31.7.2025 về tổng kết phong trào thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC - CNCH đối với cơ sở, khu dân cư có nội dung giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý dứt điểm các công trình lán tạm, cơ sở xây dựng không phép, trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ đê điều... theo chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội).

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các địa phương trên tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ công trình (kho, xưởng, lều lán, nhà tạm...) xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông gây ảnh hưởng đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ của tuyến sông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan mở đợt cao điểm giải tỏa, xử lý dứt điểm vi phạm theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Cạnh đó, cần tăng cường quản lý chặt chẽ đất trong hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông (đất công, đất nông nghiệp, đất phê duyệt phương án chuyển đổi mục đích sử dụng đất). Kiên quyết ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, bao chiếm, xây dựng công trình không phép, trái phép.

Đồng thời xử lý, thu hồi theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý, thu hồi đối với các khu vực diện tích đất bãi sông, trong hành lang bảo vệ đê điều sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài nhưng xử lý không kiên quyết, dứt điểm.

Ngoài ra, UBND các xã, phường ven đê, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn của xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách quản lý để điều trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ việc vi phạm ngay từ khi mới phát sinh; đồng thời có biện pháp ngăn chặn không để phát sinh vi phạm mới…

