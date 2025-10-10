Hà Nội: Trắng đêm canh lũ sông Cầu

Rạng sáng 10.10, hàng trăm hộ dân tại xã Yên Giã (TP.Hà Nội) vẫn phải thức trắng để canh nước lũ dâng cao trên sông Cầu – con sông vốn hiền hòa nhưng nay cuồn cuộn chảy, chia cắt nhiều tuyến đường, cô lập toàn xã.

Sau bữa cơm tối vội vàng, gia đình anh Nguyễn Văn Thắng (xã Yên Giã, TP.Hà Nội) lại tất bật kê tủ lạnh, máy giặt, ti vi lên cao để phòng nước lũ tiếp tục dâng trong đêm. “Từ lúc sinh ra đến giờ mình gặp lần đầu tiên. Mình chưa bao giờ thấy nước dâng nhanh và mạnh như vậy, nên cũng thấy sợ”, anh Thắng nói.

Lũ lụt xảy ra ở nhiều nơi tại Hà Nội

Từ 18 giờ tối 8.10, nước sông Cầu bắt đầu tràn vào khu dân cư. Vợ chồng anh Thắng vừa kịp “chạy thóc” mới thu hoạch lên cao thì dòng nước ào ạt đổ về, tràn qua sân, qua cả lòng nhà. Dù đã chặn bao cát quanh nhà, nước vẫn cuồn cuộn tràn vào. “Mình sợ đêm nay nước lại dâng, nên vợ con đang chuyển hết đồ lên tầng 2”, anh nói thêm.

Không chỉ nhà anh Thắng, hàng nghìn hộ dân trong vùng cũng đang “thức trắng canh lũ”. Theo UBND xã Trung Giã, đến chiều 9.10, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đã ở mức gần 10 mét, cao hơn báo động 3 gần 2 mét. Toàn xã có gần 3.800 hộ dân với hơn 14.000 người đang bị cô lập tại 15 thôn.

Hàng loạt tuyến đường bị chia cắt. Quốc lộ 3 đoạn qua Công ty Yamaha ngập sâu 1,5 mét, nhiều đoạn liên thôn, liên xã biến thành sông. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng lập các tổ công tác, di dời dân khỏi vùng ngập, khẩn trương cứu trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các hộ đang bị cô lập giữa biển nước.