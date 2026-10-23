Hà Nội triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên phát biểu tại hội nghị ẢNH: HUY KIÊN

Theo báo cáo, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng môi trường Thủ đô, từ đó thống nhất các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Trên cơ sở kết quả làm việc giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Thành ủy Hà Nội vào tháng 2.2026, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kết luận số 248/TB-TU ngày 11.2.2026. Văn bản này xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong giai đoạn tới, tạo hành lang pháp lý và định hướng chiến lược rõ ràng cho các đơn vị liên quan.

Chuyển biến tích cực trong chính sách và ứng dụng công nghệ

Báo cáo tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn cho biết, tính đến nay, nhiều nội dung quan trọng đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường tích cực hỗ trợ thành phố thực hiện. Nhờ đó, bước đầu đã tạo ra những chuyển biến rõ nét về cơ chế, chính sách cũng như tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ môi trường.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Minh Tấn báo cáo tại hội nghị ẢNH: HUY KIÊN

Đáng chú ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã chủ động phối hợp với Cục Môi trường hoàn thành nhiều nội dung cụ thể, như: xây dựng chính sách và hướng dẫn kỹ thuật; chia sẻ dữ liệu và giám sát; đầu tư hạ tầng…

Đặc biệt, trong công tác quản lý chất lượng không khí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hiện đang khai thác hiệu quả thông tin dự báo chất lượng môi trường không khí (AQI) trung bình từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Việc tích hợp dữ liệu này giúp chính quyền thành phố kịp thời đưa ra các dự báo, cảnh báo ô nhiễm và chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí trên địa bàn Hà Nội theo định kỳ hàng tuần.

Đẩy mạnh xử lý chất thải và cải thiện nguồn nước

Bên cạnh công tác quản lý không khí, hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận về việc giải quyết các bài toán ô nhiễm nguồn nước lưu vực sông và xử lý chất thải sinh hoạt - 2 thách thức lớn đối với đô thị đặc biệt như Hà Nội.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các sở, ngành của Hà Nội đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên nước, xử lý triệt để các điểm đen về rác thải, đồng thời mở rộng mô hình phân loại rác tại nguồn.

Các giải pháp công nghệ xanh, xử lý chất thải phát điện và tuần hoàn tài nguyên được ưu tiên xem xét triển khai trong thời gian tới nhằm hướng tới một thủ đô phát triển bền vững.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp để xây dựng thủ đô xanh, văn minh và hiện đại ẢNH: HUY KIÊN

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND thành phố Hà Nội khẳng định sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa.

Các bên cam kết tập trung mọi nguồn lực, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về cơ chế tài chính, thủ tục đầu tư để các dự án môi trường trọng điểm sớm đi vào hoạt động, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị xanh, văn minh và hiện đại.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường mong muốn các cơ quan chuyên môn của Bộ hỗ trợ Hà Nội các giải pháp ngắn hạn và dài hạn. Đặc biệt là quan tâm, hỗ trợ Thành phố triển khai giải pháp mới. Ví dụ như xử lý rác thải chôn lấp, thành phố mong muốn xử lý càng sớm càng tốt và sẵn sàng làm thí điểm.

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong tổng hợp, rà soát, báo cáo đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp hai bên, trình lãnh đạo thành phố và Bộ cho ý kiến giải quyết nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong bảo vệ môi trường thủ đô.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội