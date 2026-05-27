Hà Nội triển khai loạt dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6

Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đưa ra tại cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, chiều 27.5.

Theo Chủ tịch Hà Nội, thời gian qua, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ…, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: LÊ HẢI

Vì vậy, thành phố sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.

"Đây không chỉ là việc phát triển thêm một phân khúc bất động sản, mà còn là bước chuyển đổi quan trọng trong quan điểm về nhà ở, từ tư duy tích sản sang bảo đảm nhu cầu ở thực của người dân", ông Thắng nói.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm: công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, phóng viên cùng nhiều nhóm lao động khác.

Cạnh đó, quan điểm mới của Chính phủ là phát triển thị trường bất động sản cho thuê theo hướng dài hạn, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân, không nhằm mục tiêu sở hữu hay đầu cơ tích sản. Nhà ở phải thực sự là nơi để ở, để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

"Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới", ông Thắng khẳng định.

Lựa chọn nhà đầu tư nhà ở cho thuê theo cơ chế đặc thù

Để sớm hiện thực hóa chủ trương, Chủ tịch Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm ngay trước ngày 15.6. Trong đó, đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân - Tứ Hiệp, ông Thắng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương triển khai, tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đối với các dự án xã hội hóa, ông Thắng đồng tình với việc rà soát một số khu đất sạch, đã có quy hoạch phù hợp để chuyển đổi sang phát triển khu đô thị có nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, tính đến thời điểm hiện nay, thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn. Trong đó, 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Để bảo đảm khởi công thí điểm một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Sở Xây dựng đề xuất nhiều giải pháp cần triển khai đồng thời.

Trong đó, Sở QH-KT được giao chủ trì rà soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động chất lượng cao.

Đối với Sở Tài chính, sẽ thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo cơ chế đặc thù; Sở NN-MT phối hợp rà soát quỹ đất công đủ điều kiện triển khai, còn Sở Xây dựng sẽ hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục về thiết kế, giấy phép xây dựng để bảo đảm đủ điều kiện khởi công trong tháng 6.

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 25.5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá thị trường nhà ở tại Hà Nội còn lệch pha nghiêm trọng giữa cung và cầu. Cơ cấu sản phẩm thiên về nhà ở thương mại và nhà ở để bán, trong khi phân khúc nhà ở cho thuê dài hạn có giá phù hợp với thu nhập của người dân còn rất hạn chế.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội phải tiên phong, khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và nông thôn và quỹ đất, quỹ nhà tài sản công đang sử dụng kém hiệu quả để có phương án sắp xếp, phát triển mô hình nhà ở cho thuê. Các cơ chế thí điểm của Hà Nội nếu thực hiện hiệu quả sẽ nhân rộng ra cả nước.