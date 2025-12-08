Hà Nội triển khai vùng phát thải thấp: Bước đi quan trọng cải thiện ô nhiễm

Nghiên cứu áp dụng vùng phát thải thấp phù hợp từng tuyến phố

Chia sẻ tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí TP.Hà Nội tháng 12, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết, từ ngày 1.7.2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn thông tin tại hội nghị ẢNH: VGP

"Đây được xem là một bước đi quan trọng nhằm cải thiện chất lượng không khí, giảm ô nhiễm môi trường từ phương tiện giao thông và tạo ra không gian sống trong lành, an toàn hơn cho người dân thủ đô", ông Tấn nhấn mạnh.

Để chuẩn bị cho việc triển khai mô hình mới này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và UBND các phường trong khu vực Vành đai 1 để xây dựng đề án vùng phát thải thấp. Đề án sẽ được lấy ý kiến rộng rãi người dân, các cơ quan, tổ chức liên quan, các nhà khoa học... rà soát hiện trạng. Đồng thời nghiên cứu các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của từng tuyến phố, từng khu dân cư.

Trong đó, sẽ có định hướng giai đoạn hoạt động thí điểm. Cụ thể, cấm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô (không đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4) sử dụng nhiên liệu hóa thạch: cấm theo khung giờ/thời điểm.

Lựa chọn các khu vực đã có không gian đi bộ, khu vực bảo vệ môi trường nghiêm ngặt (như khu di sản văn hóa thế giới, khu di tích quốc gia đặc biệt...) nơi đã hình thành nền tảng quản lý giao thông và du lịch bền vững. Lựa chọn một số tuyến đường có khả năng liên thông giữa các phường, bảo đảm kết nối đồng bộ, thuận tiện cho tổ chức giao thông và kiểm soát phương tiện trong vùng thí điểm.

Rà soát, khảo sát hiện trạng, lên phương án lắp đặt các trạm sạc pin cho xe điện đảm bảo quy chuẩn. Lên phương án đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí trong khu vực phát thải thấp để đánh giá hiệu quả…

Phương tiện di chuyển trên đường Đê La Thành, thuộc tuyến Vành đai 1 ẢNH: HẢI ĐĂNG

Kỳ vọng cải thiện đáng kể chất lượng không khí

Sở Xây dựng đang dự thảo và dự kiến sẽ trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về chính sách, biện pháp, hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch trên địa bàn TP.Hà Nội, vào kỳ họp đầu năm 2026. Những việc này nhằm đảm bảo việc thí điểm được triển khai thận trọng, khả thi và phù hợp với đặc thù đô thị trung tâm của Hà Nội.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Minh Tấn cho biết thêm, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, bổ sung biển báo, tổ chức lại giao thông và triển khai các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về lợi ích cũng như cách thức hoạt động của vùng phát thải thấp.

Việc áp dụng vùng phát thải thấp là xu hướng chung của nhiều đô thị lớn trên thế giới nhằm giảm ô nhiễm không khí, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng đến phát triển giao thông bền vững. Hà Nội kỳ vọng mô hình này sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng không khí tại khu vực trung tâm và tạo nền tảng để mở rộng sang các khu vực khác trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 26.11.2025, HĐND TP.Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 57 quy định thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố, triển khai theo điểm a khoản 2 điều 28 của luật Thủ đô năm 2024.

Về lộ trình triển khai thực hiện vùng phát thải thấp, từ 1.7.2026 - 31.12.2027 sẽ thí điểm vùng phát thải thấp tại một số khu vực trong Vành đai 1. Giai đoạn 2028 - 2029, mở rộng vùng phát thải thấp toàn bộ Vành đai 1 và một số khu vực Vành đai 2. Từ 1.1.2030, triển khai vùng phát thải thấp từ Vành đai 3 trở vào toàn bộ các phường, xã được quy định. Kể từ năm 2031, các khu vực đáp ứng tiêu chí nêu tại điều 4 của nghị quyết phải tổ chức vùng phát thải thấp.

Hiện Hà Nội có khoảng 6,9 triệu xe máy, trong đó riêng Vành đai 1 có khoảng 450.000 xe, trong khi dân số thường trú chỉ 600.000 người.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.