Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (18.8), khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17.8 - 3 giờ ngày 18.8 có nơi trên 50 mm như: Nghĩa Đô (Lào Cai) 74,6 mm, Căn Co (Lai Châu) 50,8 mm, Giao An (Thanh Hóa) 92,4 mm…

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đón đợt mưa 5 ngày NGUYỄN TRƯỜNG

Dự báo, ngày và đêm 18.8, ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Mưa giông ở Bắc bộ sẽ kéo dài từ nay đến hết 23.8, trọng tâm mưa sẽ tập trung vào các ngày từ 19 - 22.8 (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong thời điểm này, mực nước hạ lưu các sông khu vực đồng bằng Bắc bộ có xu thế biến đổi chậm. Trên các sông suối nhỏ thượng lưu của miền Bắc có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, biên độ lũ trên các sông từ 1 - 3 m.

Hà Nội cũng chịu hình thái thời tiết giống như các tỉnh Bắc bộ nên mưa giông sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 23.8, trọng tâm mưa từ 19 - 22.8 (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngoài ra, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông đang có mưa rào và giông. Ngày và đêm 18.8, ở khu vực biển trên tiếp tục có mưa rào và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.