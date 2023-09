Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, miền Trung hứng đợt mưa lớn nhất từ đầu năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 28.9, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ và trung du Bắc bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Hình ảnh đường phố ở Hà Nội sáng nay 28.9 NGỌC THẮNG

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 27.9 đến 15 giờ ngày 28.9 có nơi trên 200 mm như: Ban Hàng Đồi (Hòa Bình) 213,4 mm; Hương Sơn (Hà Nội) 303,8 mm; Hòa Mạc (Hà Nam) 234,6 mm...

Không chỉ riêng hôm nay, từ ngày 25.9, mưa lớn ở khu vực miền Trung, sau đó mở rộng ra các tỉnh Thanh Hóa và miền Bắc khiến nhiều nơi rơi vào cảnh ngập lụt. Riêng tại thủ đô Hà Nội, mưa liên tục từ đêm 27 - 28.9 khiến hàng loạt tuyến phố chìm trong "biển nước", hàng loạt phương tiện chết máy, người dân chật vật di chuyển.

Nhận định về đợt mưa này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết từ đêm qua đến nay, ở Hà Nội có mưa rất lớn, lượng mưa từ 100 - 200 mm; trong đó, khu vực Hương Sơn thuộc H.Mỹ Đức là nơi có mưa lớn nhất, lượng mưa đo được trên 300 mm. Lượng mưa như vậy ở Hà Nội là đợt mưa lớn nhất từ đầu năm tới nay.

Theo ông Hưởng, từ ngày 25.9, ở khu vực Bắc và Trung Trung bộ bắt đầu có mưa lớn. Sau đó, mưa lớn ở khu vực Trung Trung bộ giảm dần, nhưng ở khu vực Bắc Trung bộ thì vẫn duy trì liên tục từ ngày 26.9 đến nay. Đến ngày 27.9, vùng mưa vừa, mưa to có xu hướng mở rộng ra Bắc bộ.

"Đêm qua và sáng nay, Bắc bộ có mưa rất lớn. Tổng lượng mưa ở khu vực Trung bộ chúng tôi thống kê đến 13 giờ hôm nay phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi trên 500 mm; khu vực Bắc bộ lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Với lượng mưa như vậy, có thể nói đây là đợt mưa lớn nhất ở Bắc bộ, miền Trung từ đầu năm đến nay", ông Hưởng nhấn mạnh.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết cho hay trong chiều và đêm nay, ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn còn có mưa vừa, mưa to; từ ngày mai mưa có xu hướng giảm dần và sang ngày 30.9 thì miền Bắc chuyển nắng ráo.

"Với diễn biến mưa như hiện nay, chúng tôi tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, trượt lở đất ở khu vực trung du Bắc bộ, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình", ông Hưởng nói và cho hay trong tháng 10 - 11 và nửa đầu tháng 12 vẫn là tháng mùa mưa ở khu vực miền Trung, khả năng xảy ra mưa lũ lớn ở miền Trung vẫn rất cao.