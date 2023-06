Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sắp đón 1 tuần mưa giông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 2.6, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C như H.Mường La (Sơn La) 39,9 độ C, H.Lạc Sơn (Hòa Bình) 39,4 độ C, TX.Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C... Độ ẩm tương đối phổ biến 45 - 65%.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Khu vực Bắc bộ và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 4.6, nắng nóng dịu dần, trong thời gian này đến ngày 8.6, vùng núi và trung du các tỉnh Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm). Từ đêm 8 - 11.6, khu vực này có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong khi đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế ngày 4.6 có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; ngày 5.6 có nơi nắng nóng. Từ chiều tối và đêm 5 - 11.6, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: phía bắc ngày 4 - 5.6 có nơi nắng nóng, từ ngày 6 - 11.6 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to (tập trung vào chiều tối và tối); riêng phía nam từ ngày 3 - 5.6 có mưa rào và giông rải rác vào chiều tối.

Trong những ngày nắng nóng dịu dần, nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội dao động từ 27 - 33 độ C.