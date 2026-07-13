Hà Nội xây dựng hệ thống đê hiện đại, đảm bảo an toàn với mực nước lũ

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký, ban hành kế hoạch về tổng thể đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống đê điều trên địa bàn.

Chú thích ảnh: Hiện trạng một đoạn đê ven sông Hồng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kế hoạch đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đê điều hiện đại, bảo đảm an toàn ứng với mực nước lũ thiết kế và có giải pháp để bảo đảm an toàn đê khi xảy ra lũ lịch sử; phát huy lợi thế của hệ thống đê điều là công trình lịch sử, văn hóa, cảnh quan và giao thông nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là khu vực ven đê, ven sông.

Về phương án phát triển đê kết hợp giao thông, thành phố yêu cầu phải phù hợp với quy hoạch giao thông theo định hướng Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, điều chỉnh Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô Hà Nội và các quy hoạch đô thị, nông thôn được duyệt có liên quan (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết...).

Đồng thời, việc phát triển đê phải đồng bộ với dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, dự án trục cảnh quan sông Đáy (dự kiến).

Khi đầu tư, quy mô mặt cắt ngang đảm bảo tối thiểu 2 làn xe cơ giới, đồng thời phải có hệ thống tổ chức giao thông, biển báo, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với khu vực sông Tích, sông Bùi, do đặc điểm điều kiện tự nhiên, để ổn định đời sống nhân dân khu vực này cần có các giải pháp tổng thể, đồng bộ bao gồm: đầu tư công trình đê điều, thủy lợi và các giải pháp phi công trình.

Cụ thể, cần cải tạo nạo vét, mở rộng sông Tích, sông Bùi, sông Đáy; cải tạo, nạo vét, mở rộng các trục tiêu hiện trạng, các suối thoát lũ rừng ngang; nâng cấp, xây mới các trạm bơm tiêu; xây dựng, nâng cấp tuyến đê hữu Bùi, các tuyến đê ngăn lũ rừng ngang. Đặc biệt, cần tổ chức lại không gian dân cư trong vùng thường xuyên ngập lụt; tái định cư các hộ dân sinh sống trong lòng sông Tích, sông Bùi, các khu vực thường xuyên ngập lụt…

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.