Hà Nội xóa điểm giết mổ nhỏ lẻ, ‘bước ngoặt’ xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn

Từ thực trạng phức tạp đến quyết tâm tổ chức lại

Hà Nội là địa phương có quy mô chăn nuôi, vận chuyển và nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nguồn gốc động vật rất lớn. Tuy nhiên, trước khi triển khai Kế hoạch số 283/KH-UBND ngày 20.10.2025 của UBND thành phố, bức tranh giết mổ trên địa bàn lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Hà Nội đã chấm dứt hoàn toàn hoạt động giết mổ nhỏ lẻ của các hộ dân trên địa bàn ẢNH: SỞ NN VÀ MT

Toàn thành phố có 701 cơ sở giết mổ, nhưng trong đó có tới 666 cơ sở nhỏ lẻ, thủ công (chiếm khoảng 95%); chỉ có 9 cơ sở công nghiệp và 26 cơ sở bán công nghiệp.

Việc giết mổ phân tán, rải rác trong khu dân cư gây ra vô vàn áp lực: từ việc mất vệ sinh an toàn thực phẩm, nguy cơ bùng phát dịch bệnh động vật, cho đến tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài. Việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng thịt gia súc, gia cầm từ khâu đầu tiên của chuỗi cung ứng gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, việc tổ chức lại hoạt động giết mổ theo hướng tập trung trở thành đòi hỏi cấp thiết của công tác quản lý đô thị hiện đại.

Đồng bộ giải pháp, tạo bước chuyển ngoặt

Nhận thức rõ thách thức, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 283/KH-UBND với lộ trình rõ ràng đến năm 2030. Thành phố xác định nguyên tắc lấy địa phương làm trung tâm triển khai, huy động sự vào cuộc đồng bộ của 100% UBND các xã, phường. Các địa phương đã chủ động rà soát, tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi, đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp giết mổ trái phép.

Hà Nội đã phê duyệt Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung ẢNH: HOÀNG PHAN

Tính đến ngày 9.9, Hà Nội đã đạt được kết quả ấn tượng: chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các hộ giết mổ nhỏ lẻ trên toàn địa bàn. Hiện tại, thành phố đã hình thành và đưa vào vận hành 71 cơ sở giết mổ tập trung và tập trung tạm thời. Bình quân mỗi ngày, hệ thống này kiểm soát khoảng 6.500 con lợn, 85.000 con gia cầm và 300 con trâu, bò.

Song song với việc xóa bỏ giết mổ tự phát, thành phố đã ban hành Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 16.8.2026 phê duyệt Mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Theo đó, Hà Nội quy hoạch 28 cơ sở tập trung tại 25 xã, đặt nền móng cho việc thu hút đầu tư, hạ tầng bài bản và quản lý lâu dài.

Đảm bảo an toàn thực phẩm từ gốc

Việc đưa hoạt động giết mổ vào các điểm tập trung đã tạo điều kiện thuận lợi tuyệt đối cho lực lượng chuyên môn. Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội cùng các cơ quan chức năng có thể dễ dàng giám sát quy trình, cấp mã số kiểm soát và xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh.

Tính từ tháng 6.2025 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 3 vụ vận chuyển, giết mổ thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi, tiêu hủy toàn bộ động vật bệnh và khởi tố 10 đối tượng có liên quan; đồng thời xử phạt hành chính 2 cơ sở với số tiền 48 triệu đồng. Việc chủ động phát hiện và ngăn chặn vi phạm ngay từ khâu giết mổ đã góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Từ 701 cơ sở manh mún trước đây, nay hoạt động giết mổ tại Hà Nội đã đi vào nền nếp, chuyên nghiệp. Sự đồng lòng của chính quyền, cơ quan quản lý và các hộ kinh doanh đã đặt nền móng vững chắc cho hệ thống thực phẩm an toàn, hướng tới một thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.