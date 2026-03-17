Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Hà Nội: Xuất hiện 'lô cốt' dự án chống ngập, đường Nguyễn Trãi tắc càng thêm tắc

Nguyễn Trường
17/03/2026 19:08 GMT+7

Là 'điểm đen' ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, nay trên đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) xuất hiện thêm 'lô cốt' phục vụ dự án cống chống ngập, khiến khu vực này càng ùn tắc nghiêm trọng.

Tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm ở khu vực nút giao Nguyễn Trãi - Ngã Tư Sở - Tây Sơn vốn đã kéo dài nhiều năm, nay càng trở nên nghiêm trọng khi chiều 17.3, trên đường Nguyễn Trãi (đoạn gần khu đô thị Royal City, P.Thanh Xuân, Hà Nội) xuất hiện thêm "lô cốt" bằng rào tôn để phục vụ thi công tuyến cống thoát nước chống ngập

Theo ghi nhận, "lô cốt" trên đường hướng Nguyễn Trãi đi Trần Phú (P.Hà Đông) có diện tích khoảng 60 m2. Sau khi xuất hiện, đường Nguyễn Trãi còn lại trung bình từ 5 - 12 m mỗi bên rào chắn.

Việc quây rào thi công khiến lòng đường của trục đường huyết mạch bị thu hẹp, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn hơn, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi chiều

Các phương tiện chen chúc, di chuyển chậm chạp qua "lô cốt". Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết giao thông.

Anh Quang Phong (trú ở P.Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, trước đây, vào giờ cao điểm, việc di chuyển trên cung đường Tây Sơn - Ngã Tư Sở - Nguyễn Trãi đã rất ùn tắc. Từ khi có "lô cốt" thì ùn tắc càng nghiêm trọng hơn. "Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi lộ trình khi trở về nhà vào mỗi chiều để tránh điểm đen ùn tắc này", anh Phong nói.

Phương tiện nhích từng chút qua nút giao cầu Ngã Tư Sở chiều 17.3

Đường Cầu Mới ùn tắc kéo dài vì xung đột với luồng phương tiện di chuyển trên đường Nguyễn Trãi hướng đi Trần Phú

Các trục đường Trường Chinh - Tây Sơn - Cầu Mới xuất hiện cảnh báo đỏ, thể hiện tình trạng ùn tắc giao thông

Theo Sở Xây dựng TP.Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ rào chắn khoảng 1,2 km đường Nguyễn Trãi để xây cống chống ngập, từ nay đến ngày 31.5.2026.

Cụ thể, đoạn Nguyễn Trãi (khu đô thị Royal City) - Nguyễn Tuân sẽ lần lượt được rào chắn để thi công cống hộp. Nhà thầu sẽ thi công theo từng đoạn, sau đó hoàn trả kết cấu mặt đường rồi làm đoạn tiếp theo.

 

Hà Nội: Rào 1,2 km đường Nguyễn Trãi để xây cống chống ngập

Từ 14.3 - 31.5, Sở Xây dựng TP.Hà Nội sẽ rào chắn khoảng 1,2 km đường Nguyễn Trãi (P.Thanh Xuân) để xây cống chống ngập.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn trãi hà nội ùn tắc Lô cốt chống ngập
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận