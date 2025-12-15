Hà Nội yêu cầu 6 phường có biện pháp giảm bụi khi phá dỡ công trình

Trong văn bản gửi các phường: Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa, Phương Liệt, Khương Đình và Định Công, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết trong những ngày qua do xuất hiện nhiều dạng thời tiết cực đoan (mây mù dày đặc, nhiệt độ xuống thấp và hiện tượng nghịch nhiệt), dẫn đến chỉ số chất lượng không khí của thành phố vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường cho phép.

Lực lượng chức năng phá dỡ công trình phục vụ dự án Vành đai 1 ẢNH: QUANG PHONG

Tình trạng này gây nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và hoạt động du lịch, sản xuất, kinh doanh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm không khí trên địa bàn; đồng thời nhằm đảm bảo hạn chế việc phát tán bụi gây ô nhiễm không khí khi phá dỡ, giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các phường triển khai thực hiện ngay các nội dung.

Cụ thể, các phường chỉ đạo các đơn vị phá dỡ, thi công các công trình trong phạm vi di dời, giải phóng mặt bằng của dự án triển khai thực hiện các biện pháp che chắn, tăng cường tưới nước hoặc phun sương nhằm giảm thiểu phát tán bụi gây ô nhiễm không khí.

Đối với phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, các phương tiện máy móc ra vào công trường, vận chuyển phế thải phải được che chắn, phun rửa trước khi ra khỏi công trường thi công và đổ phế thải theo quy định đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường.

Các địa phương chủ động chỉ đạo kịp thời các đơn vị vệ sinh môi trường tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông xung quanh các khu vực phá dỡ, giải phóng mặt bằng.

Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6 giờ sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả, giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.