Hà Nội yêu cầu gắn thu hồi đất với chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế

Sáng 14.10, phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại với nông dân Thủ đô năm 2026, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu gắn quá trình đô thị hóa với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và bảo đảm sinh kế lâu dài cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện với các đại biểu trước khi diễn ra hội nghị ẢNH: VIẾT THÀNH

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, quá trình phát triển đô thị, công nghiệp và hạ tầng sẽ tác động trực tiếp đến cơ cấu sử dụng đất, việc làm của lao động nông thôn và không gian làng quê. Vì vậy, thành phố cần tổ chức thực hiện tốt quá trình đô thị hóa, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển với quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Đặc biệt, việc chuyển đổi đất đai phải đi đôi với chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Khi xây dựng, triển khai các dự án, cần tính toán cụ thể người dân sau thu hồi đất sẽ làm nghề gì, có nguồn thu nhập từ đâu; con em họ được đào tạo và tiếp cận cơ hội việc làm như thế nào. Đây là trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan quản lý và chủ đầu tư liên quan.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án. Với những hộ sản xuất, trang trại phải di dời, cần rà soát nhu cầu và hướng dẫn bố trí địa điểm sản xuất phù hợp quy hoạch, bảo đảm yêu cầu môi trường và tuân thủ pháp luật.

Sở Nội vụ được giao phối hợp với cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, Hội Nông dân và chính quyền địa phương tổ chức đào tạo nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng thực tế, đặc biệt quan tâm lao động trung niên, lao động lớn tuổi vốn đã gắn bó nhiều năm với sản xuất nông nghiệp. Khi quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, các địa phương cũng cần tính toán không gian phát triển thương mại, dịch vụ, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người dân tại chỗ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: VIẾT THÀNH

Chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển nông nghiệp sinh thái

Tại hội nghị, nhiều đại biểu phản ánh những khó khăn liên quan đến đất đai, quy hoạch, hạ tầng sản xuất, phòng, chống thiên tai, đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và tiêu thụ nông sản.

Đối với diện tích đất nông nghiệp sản xuất kém hiệu quả, thường xuyên ngập úng, Chủ tịch Vũ Đại Thắng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp quy hoạch, điều kiện tự nhiên và nhu cầu thị trường. Thành phố cũng nghiên cứu giải pháp tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, ưu tiên đầu tư thủy lợi, giao thông nội đồng và điện phục vụ sản xuất.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội cần chuyển từ mô hình nông nghiệp chú trọng mở rộng diện tích, gia tăng sản lượng sang nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa chất lượng cao, có giá trị gia tăng và hiệu quả sử dụng đất lớn. Thành phố cần phát huy thế mạnh về khoa học công nghệ, giống, chế biến, logistics, thương mại và tiêu thụ nông sản; tăng cường liên kết với các tỉnh trong Vùng Thủ đô và Đồng bằng sông Hồng để xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ổn định.

Đối với chăn nuôi bò sữa tại xã Suối Hai, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội được đề nghị phối hợp địa phương nghiên cứu mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, xử lý chất thải, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Thành phố đồng thời rà soát điều kiện phát triển cơ sở giết mổ, chế biến tập trung, bảo đảm yêu cầu về môi trường, phòng, chống dịch bệnh và an toàn thực phẩm.

Với các làng nghề truyền thống như Chuyên Mỹ, thành phố cần quan tâm đồng bộ mặt bằng sản xuất, hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề, xử lý môi trường, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Việc phát triển các tuyến du lịch làng nghề, không gian giới thiệu sản phẩm và trải nghiệm nghề truyền thống cũng được đặt ra nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hóa Thủ đô.

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội