Theo Quyết định, hệ thống định mức gồm 3 mã định mức: TC.0001 (sản xuất vật liệu san lấp tái chế từ phế thải phá dỡ công trình); TC.0002 (sản xuất vật liệu cấp phối tái chế từ chất thải rắn xây dựng làm lớp móng đường giao thông đô thị); TC.0003 (sản xuất cốt liệu lớn tái chế cho bê tông từ phế thải phá dỡ công trình).

Từ ngày 3.12.2026, chất thải rắn xây dựng đưa vào tái chế ở Hà Nội phải được phân loại ẢNH: VĂN CHUNG

Đối tượng áp dụng là các cơ quan chuyên môn về xây dựng khi thẩm định dự án, dự toán; người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công cùng các tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp đến sản xuất và sử dụng vật liệu tái chế.

Định mức ban hành là cơ sở lập, thẩm định, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá sản phẩm vật liệu tái chế cho các dự án trên địa bàn. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân căn cứ định mức và điều kiện, biện pháp thi công cụ thể để áp dụng.

Về điều kiện áp dụng, chất thải rắn xây dựng đưa vào tái chế phải được phân loại; kích thước lớn nhất của nguyên liệu đầu vào nhỏ hơn 600 mm, không lẫn chất thải nguy hại hay chất thải rắn sinh hoạt và sản phẩm tái chế phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng và được thí nghiệm, kiểm tra chất lượng trước khi sử dụng.

Định mức xác định cho dây chuyền nghiền, sàng di động dùng máy chạy động cơ diesel công suất thiết kế đến 120 tấn/giờ, kết hợp máy đào một gầu cấp liệu và xe tưới nước chống bụi tại bãi tập kết. Định mức chưa gồm hao phí vận chuyển, phân loại, đập nhỏ nguyên liệu quá cỡ, xúc/vận chuyển/trung chuyển sản phẩm và thí nghiệm chất lượng. Đáng chú ý, định mức TC.0002 và TC.0003 áp dụng cho khối lượng sản xuất dưới 30 m³/ngày, được tổng kết, đánh giá sau 2 năm kể từ ngày hiệu lực.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải đầu vào…

* Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.