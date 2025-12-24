Hạ tầng bứt tốc cuối năm, Khải Hoàn Prime đón bước chuyển mình lớn

Lễ khởi công Metro Bến Thành Cần Giờ vào sáng 19.12

Ngày 19.12.2025, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chính thức diễn ra đồng loạt trên cả nước. Đáng chú ý, hàng loạt dự án quan trọng tại khu nam TP.HCM được kích hoạt, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa lõi trung tâm và chuỗi đô thị vệ tinh đang tăng tốc phát triển.

Các dự án khởi công lần này bao gồm cầu đường Nguyễn Khoái nối quận 7 (cũ) và quận 1 (cũ), tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ và khánh thành hơn 15km đường Vành đai 3 TP.HCM, một đoạn sân bay Long Thành và cầu Bình Khánh - một trong những cầu dây văng cao nhất Việt Nam thuộc cao tốc Bến Lức - Long Thành, nối xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè (cũ) với xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ (cũ).

Việc các cơ sở hạ tầng phát triển tăng tốc chính là đòn bẩy thúc đẩy việc phát triển toàn vùng, gia tăng lợi thế về kết nối, giá trị sống và tiềm năng dài hạn cho thị trường bất động sản khu vực.

Trong dòng chảy hạ tầng ấy, Khải Hoàn Prime nổi lên là một trong số ít dự án hưởng trọn lợi thế từ các trục giao thông đang tăng tốc triển khai nhờ vị trí chiến lược ngay mặt tiền Lê Văn Lương, cách KĐT Phú Mỹ Hưng chỉ 5 phút di chuyển.

Nhờ vị trí đắc địa, dự án còn thừa hưởng loạt hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ của khu nam TP.HCM như hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Phước Long, cầu Rạch Đỉa, cầu Cây Khô...

Khánh thành cầu Bình Khánh vào ngày 19.12

Mới đây, dự án resort ven sông Khải Hoàn Prime đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và sắp ký HĐMB trong thời gian tới. Đây là bước tiến pháp lý quan trọng, khẳng định uy tín của chủ đầu tư và giảm thiểu rủi ro đáng kể cho khách hàng.

Theo các chuyên gia, khi rủi ro được giảm thiểu tối đa, mức giá có xu hướng tăng là điều tất yếu. Hiện tại, công trường dự án vẫn duy trì nhịp độ thần tốc khi đã xây đến sàn tầng 11, đảm bảo các hạng mục trọng yếu được triển khai với độ chính xác cao, an toàn tuyệt đối. Điều này góp phần củng cố niềm tin cho khách hàng, hướng đến mục tiêu bàn giao đúng hạn vào quý I/2027.

Khải Hoàn Prime không chỉ là tài sản đầu tư mà còn là biểu tượng sống đẳng cấp đón đầu xu hướng kinh tế trải nghiệm. Là khu Compound ven sông hiếm có tại Nam Sài Gòn, Khải Hoàn Prime tiên phong chuẩn sống resort với diện tích mảng xanh lên đến 80% và bộ sưu tập hơn 25 tiện ích 5 sao như hồ bơi điện phân muối khoáng, clubhouse 3000m2, BBQ Riverside, khu vui chơi trẻ em đa năng, đường dạo bộ ven sông, trung tâm phát triển tài năng trẻ, trường mầm non quốc tế… cùng hệ thống an ninh 6 lớp và nội thất bàn giao với chất lượng vượt trội, đảm bảo tính riêng tư cũng như tạo ra những điểm chạm hoàn hảo, tinh tế trong tổ ấm.

Khải Hoàn Prime - căn hộ resort khu compound ven sông tại Nam Sài Gòn

Dự án còn hưởng lợi từ nhu cầu thuê dồi dào của cộng đồng chuyên gia, nguồn nhân lực trẻ, giảng viên và sinh viên nhờ vị trí liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng và hơn 6 trường đại học lớn trong bán kính 5km.

Trong bối cảnh khu nam TP.HCM đang bước vào chu kỳ phát triển mới khi hạ tầng đồng bộ được khởi công và khánh thành ngày 19.12, Khải Hoàn Prime trở thành lựa chọn đáng sở hữu trên thị trường khi hội tụ đủ vị trí đắt giá, pháp lý minh bạch và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.