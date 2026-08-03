'Hạ tầng cho APEC 2027 là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất từ nay đến 2030'

Chiều 2.8, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp với UBND tỉnh An Giang, các bộ, ngành và các đơn vị liên quan tại An Thới (Phú Quốc) nhằm rà soát tiến độ triển khai các dự án hạ tầng phục vụ sự kiện đối ngoại lớn nhất của Việt Nam - APEC 2027.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình trọng điểm như Trung tâm Hội nghị APEC, Nhà biểu diễn đa năng, dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến giao thông kết nối và hệ thống khách sạn phục vụ APEC 2027.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp kiểm tra hàng loạt công trình trọng điểm như dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Tăng tốc về đích, nhiều hạng mục vượt mốc 90% phần thô

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng khẳng định việc chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027 là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. "Đây là nhiệm vụ đối ngoại quan trọng nhất của đất nước từ nay đến năm 2030", Phó thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị tỉnh An Giang xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong hai năm 2026 - 2027.

Theo Phó thủ tướng, APEC 2027 không chỉ nhằm tổ chức thành công một hội nghị quốc tế mà còn tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc và Việt Nam. Việc tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo và tạo động lực phát triển mới cho đảo ngọc cũng như cả nước.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn Sun Group cho biết, doanh nghiệp xác định ngay từ đầu việc triển khai các dự án phục vụ APEC 2027 là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cũng là niềm tự hào của doanh nghiệp khi được chọn tham gia các dự án.

Dù quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn, từ giải phóng mặt bằng, biến động giá vật liệu, chi phí nhân công đến việc nhập khẩu thiết bị, các dự án vẫn đang được triển khai theo đúng kế hoạch. Toàn bộ các công trình mà đoàn công tác kiểm tra trong ngày 2.8 đều đang được triển khai bằng nguồn lực tài chính chủ động của doanh nghiệp.

Phía doanh nghiệp cam kết hoàn thành Nhà ga T2 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vào cuối tháng 3.2027, Trung tâm Hội nghị APEC trước ngày 30.4.2027, đồng thời tiếp tục dồn toàn bộ nguồn lực để bảo đảm các hạng mục lưu trú và hạ tầng còn lại hoàn thành theo các mốc tiến độ đã cam kết với Chính phủ.

Song song, doanh nghiệp cũng sẵn sàng bố trí khoảng 1.000 nhân sự phối hợp cùng Bộ Ngoại giao và tỉnh An Giang tham gia công tác tổ chức, vận hành và phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. “Sun Group cam kết sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ và của tỉnh”, ông Sơn cho biết.

Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép, 93% kết cấu thép

Ông Trần Minh Sơn - Phó chủ tịch thường trực Tập đoàn Sun Group - khẳng định tập đoàn sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Theo báo cáo, Trung tâm tổ chức hội nghị APEC đã hoàn thành khoảng 98% phần kết cấu bê tông cốt thép, 93% kết cấu thép; nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép và đang tăng tốc thi công kết cấu thép để đồng bộ tiến độ. Hai công trình đặt mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào cuối tháng 10/2026 và hoàn thiện nội thất vào cuối tháng 3/2027.

Ở dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nhà ga T2 đã hoàn thành khoảng 95% phần kết cấu bê tông, trong khi đường cất hạ cánh số 2 đạt khoảng 85%, hướng tới hoàn thành trong năm nay để chuyển sang lắp đặt thiết bị, vận hành thử trước APEC.

Nhiều dự án hạ tầng khác như tuyến ĐT975, Đại lộ APEC, tuyến đường sắt đô thị, khu tái định cư An Thới và các khu lưu trú phục vụ hội nghị cũng đang được triển khai đồng thời trên nhiều mũi thi công.

Tiếp tục tháo gỡ để giữ vững tiến độ

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó thủ tướng bày tỏ vui mừng khi kết quả kiểm tra thực địa cho thấy tiến độ các công trình về cơ bản đang được bảo đảm: "Cách đây hai tháng, khi tôi đến kiểm tra, khu vực trung tâm hội nghị vẫn còn rất ngổn ngang. Nhưng đến hôm nay, công trình đã cơ bản hoàn thiện. Chỉ trong một đến hai tháng tới, tiến độ sẽ có những chuyển biến rất nhanh”.

Tuy nhiên, cấp lãnh đạo từ Chính phủ cũng nhận định quá trình triển khai các dự án đang chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan như mùa mưa, giá vật liệu tăng cao, chi phí nhân công và vận chuyển quốc tế biến động, trong khi nhiều thiết bị quan trọng phải nhập khẩu từ nước ngoài. Mặc dù vậy, nhiều dây chuyền thiết bị đã được đưa về công trường và từng bước lắp đặt, giúp các dự án giảm dần sự phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 66 quy định một số cơ chế, chính sách xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật về sử dụng quỹ đất dự kiến lấn biển và sẽ sớm sửa đổi Quyết định số 948 của Thủ tướng Chính phủ về giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, nhằm tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc thuộc thẩm quyền Chính phủ.

Đối với các cơ chế thuộc thẩm quyền Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp để sớm hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho các dự án triển khai thuận lợi.

Phó thủ tướng Phạm Gia Túc đồng thời yêu cầu tỉnh An Giang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến ĐT975, chỉnh trang cảnh quan đô thị, không để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng, qua đó bảo đảm hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, văn minh khi đón các đoàn đại biểu quốc tế.

Ông nhấn mạnh các đơn vị triển khai đã cam kết tiến độ với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, vì vậy các bộ, ngành cần tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trên tinh thần đúng pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến mục tiêu hoàn thành các công trình.

Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép và đang tăng tốc thi công kết cấu thép để đồng bộ tiến độ ẢNH: SG

Động lực để Phú Quốc phát triển lâu dài

Tham dự cuộc họp, PGS-TS Trần Đình Thiên - thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng Chính phủ đánh giá việc duy trì tiến độ của 21 dự án trọng điểm trong bối cảnh giá vật liệu và chi phí xây dựng tăng mạnh là kết quả rất đáng ghi nhận.

Theo ông, từ nay đến APEC chỉ còn khoảng một năm, trong khi các dự án đều bước vào giai đoạn nước rút, vì vậy Chính phủ và tỉnh An Giang cần chủ động xây dựng cơ chế phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ doanh nghiệp trước các biến động của thị trường. "Nếu để doanh nghiệp tự gánh theo quy trình thông thường thì rủi ro rất lớn. Đây không phải lợi ích của doanh nghiệp mà là lợi ích quốc gia" - ông nhấn mạnh.

Nhà biểu diễn đa năng đạt khoảng 97% phần bê tông cốt thép và đang tăng tốc thi công kết cấu thép để đồng bộ tiến độ.

Đặc biệt, PGS-TS Trần Đình Thiên cho rằng, APEC không nên được nhìn nhận như một sự kiện kết thúc sau một tuần lễ hội nghị. Cần xây dựng ngay một chương trình hành động đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc gia và điểm đến toàn cầu sau APEC 2027, tận dụng chính quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Quan điểm này cũng nhận được sự đồng thuận của Bộ Ngoại giao, với định hướng xây dựng Phú Quốc trở thành "điểm đến để sống và sáng tạo", phát huy cơ chế đặc khu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài và các sự kiện quốc tế trong tương lai.

Kết thúc cuộc họp, Phó thủ tướng kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị thi công tiếp tục chung sức, đồng lòng vì mục tiêu chung.

"APEC 2027 là sự kiện chỉ diễn ra một lần trong nhiều thập kỷ, vì vậy việc hoàn thành các công trình đúng tiến độ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị tham gia mà còn là niềm tự hào khi cùng góp sức thực hiện một nhiệm vụ mang tầm vóc quốc gia, tạo nền tảng phát triển cho Phú Quốc và Việt Nam trong nhiều năm tới" - Phó thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.