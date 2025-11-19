Hạ tầng, cú hích lớn cho thị trường bất động sản Hạ Long

Hạ tầng nâng tầm du lịch

Là tỉnh rất thành công trong việc lấy hạ tầng làm nền tảng phát triển kinh tế, Quảng Ninh từ lâu đã xác định hạ tầng là "bước đi trước một bước", là "trục xương sống" tạo ra động lực mới. Giai đoạn 2026 - 2030 sẽ có hàng loạt các dự án hạ tầng được triển khai trên toàn tỉnh nhằm tăng kết nối các khu vực và kết nối vùng. Các dự án đều được quy hoạch theo tư duy chiến lược, lấy liên kết vùng, kết nối quốc tế và phát triển bền vững làm định hướng trung tâm.

Với Quảng Ninh, việc sở hữu 5 phương thức vận tải hiệu quả là: đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt, đường biển và hàng không là một trợ lực đáng kể, giúp giao thương kinh tế, du lịch trở nên thuận lợi. Đến nay, hạ tầng giao thông kết nối các khu vực trong tỉnh và với các tỉnh khác đã khá hoàn chỉnh. Việc đưa vào sử dụng các tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long ‑ Vân Đồn; cao tốc Vân Đồn ‑ Móng Cái, sân bay Vân Đồn đã tạo dòng chảy thuận lợi cho ngành công nghiệp không khói. Hiện, các tuyến cao tốc nói trên và sân bay Vân Đồn đã cho thấy hiệu quả tốt trong việc kết nối dòng khách du lịch trong và ngoài nước.

Quy hoạch chung đến năm 2040, thành phố Hạ Long trở thành đô thị dịch vụ, du lịch văn minh, thân thiện, trung tâm dịch vụ - du lịch quốc gia mang tầm quốc tế

Cùng với mạng lưới hạ tầng giao thông du lịch hiện tại, Quảng Ninh - mà đặc biệt là Hạ Long thời gian tới sẽ tiếp tục được hưởng lợi khi dự án cao tốc Nội Bài ‑ Bắc Ninh ‑ Hạ Long được triển khai xây dựng. Việc VinSpeed mới đây đã đề xuất vận hành thương mại đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh (từ năm 2028), rút ngắn thời gian từ Hà Nội - Hạ Long chỉ còn mất khoảng 30 phút, rút ngắn thời gian di chuyển gấp 4 - 5 lần so với hiện nay cũng được dự báo sẽ là cú hích cho du lịch Hạ Long bùng nổ, cũng như mở ra một giai đoạn tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản nơi đây. Dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi nhiều trong cách tiếp cận cũng như thói quen du lịch, tốc độ "thu hẹp" khoảng cách, biến Hạ Long thành trở nên gần gũi như một điểm đến ven đô.

Vinspeed sắp khởi công tuyến tàu điện cao tốc Hà Nội - Hạ Long trị giá khoảng 5.4 tỉ USD

Cơ hội cho nhà đầu tư tiên phong

Trong bối cảnh Hạ Long thiếu vắng các sản phẩm bất động sản đa chức năng, Imperia Holiday Hạ Long xuất hiện như mô hình kết hợp giữa nghỉ dưỡng - an cư - đầu tư - khai thác thương mại. Đây là loại hình được đánh giá phù hợp với nhu cầu đang tăng của nhóm khách hàng tìm kiếm nơi ở dài hạn nhưng vẫn đảm bảo khả năng sinh lời từ cho thuê.

Dự án nằm trên trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, tại cửa ngõ thành phố Hạ Long - đường Hoàng Quốc Việt. Quy hoạch gồm gần 2.000 căn hộ sở hữu lâu dài, dự kiến ra mắt cuối 2025 - đầu 2026, hướng đến phát triển thành tổ hợp thương mại - dịch vụ - lưu trú của khu vực.

Hàng nghìn căn hộ thương mại, dịch vụ và nhà ở sẽ được MIK Group đưa ra thị trường thời gian tới ẢNH: MIK GROUP

Lợi thế nổi bật của Imperia Holiday Hạ Long nằm ở thế đất sau tựa núi - trước hướng biển, phù hợp phát triển phong cách sống "Resort Nature Living", cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Từ dự án, cư dân có thể kết nối đến Tuần Châu (tương lai phát triển công viên rừng Tuần Châu) trong khoảng 15 phút và tiếp cận nhanh hệ thống hạ tầng mới chuẩn bị triển khai.

Trong bối cảnh du lịch Quảng Ninh phục hồi mạnh, thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, dự án được giới quan sát đánh giá là một trong những lựa chọn tiềm năng cho nhà đầu tư giai đoạn 2026 - 2030.

*tên pháp lý dự án: Dự án Tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ và căn hộ lưu trú tại lô đất B.DV-13 và HHO-B1.8, Đa giác 4, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh (cấp lần đầu: ngày 1.8.2025)