Hạ tầng điện đi trước, mở dư địa cho công nghiệp Hàm Tân

Điện ổn định, doanh nghiệp yên tâm mở rộng

Tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn xã Hàm Tân, nguồn điện ổn định đang trở thành một trong những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng quy mô và tính toán đầu tư lâu dài.

Ở cụm công nghiệp (CCN) Nghĩa Hòa, các nhà máy đã hoạt động, kéo theo nhu cầu sử dụng điện liên tục cho máy móc, hệ thống bơm, quạt, chiếu sáng và thiết bị tự động hóa. Với doanh nghiệp sản xuất, điện không chỉ là nguồn năng lượng đầu vào mà còn liên quan trực tiếp đến năng suất, tiến độ và hiệu quả vận hành.

Kiểm tra nguồn điện tại CCN Nghĩa Hòa ẢNH: L.V

Khi quy mô sản xuất tăng, nhu cầu điện cũng tăng theo. Do đó, khả năng cung ứng điện ổn định, an toàn và có dư địa để mở rộng là một trong những yếu tố được doanh nghiệp quan tâm.

Chị Nguyễn Thị Bích, đại diện Phòng nhân sự Công ty TNHH Gear Meister Vina, doanh nghiệp sản xuất ba lô, túi xách tại CCN Nghĩa Hòa, cho biết thời gian qua nguồn điện phục vụ sản xuất ổn định. Ngành điện cũng thường xuyên tuyên truyền về an toàn, tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả.

"Chính vì nguồn điện ổn định, công ty có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất vào năm 2027", chị Bích chia sẻ.

Công ty TNHH Gear Meister Vina sản xuất ba lô, túi xách tại CCN Nghĩa Hòa ẢNH: L.V

Tân Đức chuẩn bị điện trước khi nhà máy vận hành

Nếu nhu cầu điện tại CCN Nghĩa Hòa đã hiện hữu cùng hoạt động sản xuất, thì tại khu công nghiệp (KCN) Tân Đức, bài toán hạ tầng năng lượng được đặt ra ngay từ giai đoạn chuẩn bị đón các nhà đầu tư thứ cấp.

KCN Tân Đức do Công ty CP Sonadezi Bình Thuận làm chủ đầu tư hạ tầng, quy hoạch trên diện tích 300 ha. Theo ông Doãn Đức Tân, Trưởng ban quản lý dự án KCN Tân Đức, hiện có 15 doanh nghiệp đăng ký đầu tư, tương đương khoảng 52% diện tích đất công nghiệp.

Bên cạnh mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khả năng cung ứng điện, từ công suất, tính liên tục, ổn định đến khả năng đáp ứng khi mở rộng sản xuất trong tương lai.

Để chủ động nguồn điện cho KCN Tân Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng đang triển khai dự án Trạm biến áp 110 kV Tân Đức và đường dây 110 kV Hàm Tân 2 - Tân Đức, với tổng mức đầu tư khoảng 287 tỉ đồng.

Dự án gồm trạm biến áp với quy mô 2 máy biến áp, công suất 40 MVA/máy. Giai đoạn 1 sẽ lắp đặt 1 máy 40 MVA. Cùng với đó là tuyến đường dây 2 mạch dài khoảng 26,3 km. Công trình được kỳ vọng nâng cao năng lực cấp điện, tạo khả năng đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải khi các nhà máy trong KCN Tân Đức lần lượt đi vào hoạt động.

Điện lực tính trước một bước cho tăng trưởng

Không chỉ tập trung vào công trình 110 kV, Điện lực Hàm Tân đang tiếp tục củng cố, phát triển các tuyến lưới điện trung thế nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất ngày càng tăng.

Họp triển khai công việc tại Điện lực Hàm Tân ẢNH: L.V

Ông Đinh Xuân Hòa, Quyền trưởng Điện lực Hàm Tân, Công ty Điện lực Lâm Đồng, cho biết đơn vị hiện quản lý, vận hành lưới điện phục vụ KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ, CCN Thắng Hải và CCN Nghĩa Hòa.

"Cùng với công trình trạm và đường dây 110 kV Tân Đức, ngành điện còn xây dựng thêm các mạch lưới điện 22 kV để đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số", ông Hòa nói.

Kiểm tra hệ thống điện ẢNH: L.V

Theo bà Lê Thị Kim Nhung, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Tân, nguồn điện ổn định giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động liên tục, giảm chi phí, nâng cao năng suất và góp phần nâng hiệu quả thu hút đầu tư. Địa phương kỳ vọng ngành điện tiếp tục bảo đảm an toàn, cung cấp đủ công suất, đáp ứng đồng thời nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Việc chuẩn bị nguồn và lưới điện từ sớm vì vậy không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt của các nhà máy đang hoạt động mà còn tạo dư địa cho những dự án mới.

Ở Hàm Tân, dòng điện không chỉ đến với nhà máy sau khi nhà máy hình thành. Hạ tầng điện đang được chuẩn bị trước một bước, sẵn sàng cho những dây chuyền sản xuất mới, những dự án mới và sự mở rộng của các doanh nghiệp hiện hữu. Khi năng lực cung cấp điện được nâng lên, hạ tầng năng lượng cũng trở thành một phần quan trọng trong năng lực thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của địa phương.