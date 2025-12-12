Hạ tầng GELEX IPO: Thương vụ đáng kỳ vọng cho nhà đầu tư dài hạn

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang sôi động với loạt thương vụ IPO lớn, Hạ tầng GELEX nổi lên như một trường hợp đáng chú ý nhờ hệ tài sản hấp dẫn, dòng tiền ổn định từ các mảng thiết yếu cùng nền tảng M&A và quản trị của Tập đoàn GELEX đã được chứng minh qua thành công trong việc tái cấu trúc của GELEX Electric (GEE).

Giới phân tích nhận định, Hạ tầng GELEX hội tụ đầy lợi thế để trở thành một trong những thương vụ IPO có sức hấp dẫn nhất trong những tháng cuối năm 2025.

Hệ tài sản hấp dẫn

Điểm cộng lớn của Hạ tầng GELEX khi tiến vào IPO chính là sở hữu hệ tài sản mang tính "xương sống" của nền kinh tế: Bất động sản (Bất động sản khu công nghiệp, Bất động sản thương mại); Vật liệu xây dựng và Hạ tầng tiện ích (năng lượng, nước sạch)... Đây là những lĩnh vực không chỉ đóng vai trò nền tảng của tăng trưởng quốc gia mà còn mang lại dòng tiền ổn định và khả năng mở rộng dài hạn.

Những mảng kinh doanh chính của Hạ tầng GELEX

Thông qua các công ty con như Viglacera, Dầu khí Long Sơn và Titan Hải Phòng, Hạ tầng GELEX đang sở hữu hơn 6.000 ha quỹ đất công nghiệp, trải dài tại các trung tâm thu hút FDI như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Vũng Tàu (nay là TP.HCM)… Nhiều dự án mới đang được phê duyệt và mở rộng, nâng tổng diện tích phát triển lên hàng nghìn ha, góp phần đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng của các tập đoàn quốc tế.

Đáng chú ý thời gian gần đây, chiến lược M&A của Hạ tầng GELEX giúp doanh nghiệp sở hữu quỹ đất sạch tại các vị trí chiến lược. Việc tăng sở hữu tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn hay nhận chuyển nhượng dự án khu nhà ở tại Lê Lai, TP.Hải Phòng giúp mở rộng quỹ đất phát triển các dự án bất động sản.

Mảng vật liệu xây dựng cũng đang bước vào chu kỳ hưởng lợi khi thị trường bất động sản phục hồi. Hệ thống nhà máy lớn từ thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát đến kính xây dựng và bê tông khí với quy mô hàng đầu Việt Nam tạo nền tảng doanh thu ổn định. Việc chuẩn hóa quản trị, nâng hiệu suất vận hành và tái cấu trúc sản phẩm hứa hẹn cải thiện biên lợi nhuận trong các năm tới.

Hạ tầng GELEX còn nắm trong tay mảng nước sạch, lĩnh vực có tính thiết yếu cao, biên lợi nhuận ổn định và ít chịu biến động chu kỳ. Nhà máy nước Sông Đà hiện cung cấp nước cho khoảng 1/4 dân số Hà Nội, dự kiến hoàn thành dự án giai đoạn 2 nâng gấp đôi công suất lên 600.000 m3/ngày đêm trong năm 2025, tạo động lực tăng trưởng doanh thu lĩnh vực này trong các năm tới.

Từ câu chuyện thành công của GEE, đến kỳ vọng cho Hạ tầng GELEX

Yếu tố khiến nhà đầu tư kỳ vọng mạnh nhất vào Hạ tầng GELEX chính là năng lực M&A, tái cấu trúc doanh nghiệp mà GELEX đã thể hiện rõ rệt và thành công với GELEX Electric (GEE).

Từ năm 2015, GELEX bắt đầu chuỗi M&A lớn trong ngành thiết bị điện: từ dây cáp, máy biến áp đến thiết bị đo lường. Tuy nhiên, điểm mấu chốt không chỉ nằm ở việc mua lại mà nằm ở hậu M&A - GELEX triển khai tái cấu trúc toàn diện.

Thời điểm đó, GELEX trọng tâm tinh gọn bộ máy, chuẩn hóa quản trị, tối ưu sản xuất và đặc biệt là ứng dụng công nghệ vào bán hàng, quản trị kênh phân phối.

Chính các biện pháp này đã tạo ra tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu GEE tăng từ 16.200 tỉ đồng (năm 2020) lên hơn 21.000 tỉ đồng (năm 2024). Lợi nhuận trước thuế tăng 2,5 lần chỉ trong 4 năm (từ 843 tỉ đồng lên 21.000 tỉ đồng). Tháng 9.2025, công ty đã vượt kế hoạch năm với doanh thu hơn 18.000 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 3.500 tỉ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, GEE đã hoàn thành 76,6% kế hoạch doanh thu và vượt 1% kế hoạch lợi nhuận đề ra cho năm 2025.

Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng "gia tăng giá trị" hậu M&A - một năng lực hiếm trong thị trường Việt Nam.

Dựa trên nền tảng thành công đó, GELEX đang "tái bản" mô hình GEE cho Hạ tầng GELEX - nhưng với quy mô tài sản lớn hơn, đa dạng hơn và triển vọng cao hơn.

GELEX đang áp dụng mô hình M&A đã được kiểm chứng vào các mảng tài sản của Hạ tầng GELEX, đặc biệt là mảng vật liệu xây dựng thông qua một chương trình tái cấu trúc bài bản tại Viglacera dưới sự hỗ trợ của các đơn vị tư vấn quốc tế.

Việc tái cấu trúc lần này được kỳ vọng sẽ mang lại động lực tăng trưởng mới, là tiền đề để doanh nghiệp mở rộng hoạt động hiệu quả.

Hạ tầng GELEX hợp tác Frasers Property triển khai các khu công nghiệp chất lượng cao

Cùng với đó, Hạ tầng GELEX cũng đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn nước ngoài, tiêu biểu là Frasers Property - tập đoàn bất động sản đa quốc gia sở hữu năng lực trong phát triển nhà ở, thương mại, bán lẻ, khu phức hợp và đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Việc hợp tác này được triển khai từ năm 2023 qua công ty liên doanh Titan Corporation với mô hình không gian công nghiệp tiêu chuẩn xanh quốc tế và hoạt động hợp tác tiếp tục được mở rộng sang lĩnh vực khu công nghiệp và bất động sản thương mại.

Có thể thấy, việc sở hữu nền tảng quản trị đến từ GELEX, tiềm lực tài chính mạnh và lợi thế hệ sinh thái mang lại cho Hạ tầng GELEX mức tín nhiệm cao ngay từ khi bước vào IPO. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang ưu tiên các doanh nghiệp có dòng tiền thật, tài sản thật và khả năng mở rộng bền vững.

Trong mắt nhà đầu tư dài hạn, Hạ tầng GELEX hội tụ các yếu tố hấp dẫn: hệ tài sản hấp dẫn, duy trì sức khỏe tài chính - trong đó có dòng tiền ổn định, các chỉ số tài chính tốt hơn so với tiêu chuẩn, năng lực M&A, đặc biệt năng lực quản trị đã được chứng minh và định hướng phát triển theo chuẩn quốc tế. Điều này, không khó lý giải vì sao Hạ tầng GELEX được kỳ vọng sẽ trở thành thương vụ IPO được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.