Hạ tầng liên tiếp ‘lên hình’ - Izumi Canaria nổi bật trên bản đồ đầu tư

Các dự án của Tập đoàn Nam Long (HOSE: NLG) được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp chuẩn quốc tế, với quần thể không gian sống chất lượng, đặc biệt đều ở những vị trí kết nối hạ tầng thuận lợi, thiết kế bền vững cùng hệ tiện ích quy mô lớn.

Phân khu Izumi Canaria vừa ra mắt, gồm 461 sản phẩm với đa dạng loại hình từ biệt thự, biệt thự song lập đến nhà phố vườn và nhà phố thương mại

"Trái tim logistics" của Đông Nam bộ

Tọa lạc vị trí bên sông Đồng Nai uốn lượn tạo thế "địa thủy hòa sinh", chỉ 30 phút là đến trung tâm TP.HCM, rút ngắn di chuyển đến các tuyến vành đai, cao tốc, kết nối đa hướng, Izumi City được xem là tọa độ tăng trưởng vàng phía Đông TP.HCM. Giới đầu tư còn cho rằng, Izumi City không chỉ đắc địa với "nhất cận giang, nhì cận thị, tam cận lộ" hiếm hoi, mà còn là tâm điểm của mọi hoạt động kinh tế - ngoại giao - văn hóa... với mạng lưới tiện ích đa lớp bao quanh.

Đô thị tích hợp Izumi City tọa lạc tại vị trí giao thương chiến lược phía Đông TP.HCM

Đồng Nai có hệ thống cao tốc huyết mạch là TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây - Phan Thiết; cùng hàng loạt dự án trọng điểm đang triển khai như Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Bến Lức, Vành đai 3 và Vành đai 4, song song với mạng lưới quốc lộ, đường vành đai bên cạnh tuyến đường sắt Bắc - Nam, bảo đảm kết nối thông suốt liên vùng và quốc tế.

Hiện tại, Đồng Nai đang gấp rút hoàn thành các dự án đường bộ để tăng cường kết nối cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động vào cuối năm 2025, mở thêm cơ hội phát triển kinh tế vượt trội cho khu vực, thúc đẩy sự tăng trưởng của giá trị bất động sản.

Thị trường bất động sản tăng nhiệt rõ rệt với những tín hiệu tích cực từ đầu tư công

Thời điểm thuận lợi để "xuống tiền"

Hội tụ những ưu điểm "hiếm có" của một bất động sản vị thế quốc tế tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM, Izumi City ngay từ lúc định hình đã được coi là tuyệt tác - một biểu tượng chuẩn sống mới trong xu hướng "dịch chuyển để sống khỏe" giữa bối cảnh đô thị cũ đã quá tải hiện nay.

Izumi City được quy hoạch theo 3 tôn chỉ: Môi trường sống bền vững; Kết nối liền mạch; Kiến tạo cộng đồng, đáp ứng 5 giá trị trụ cột của cuộc sống: An cư - Làm việc - Học tập - Vui chơi - Mua sắm. Trong bức tranh tổng thể ấy, Izumi Canaria hiện lên như một dấu ấn riêng, nơi dòng chảy thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại.

Việc triển khai thành công phân khu đầu tiên của Izumi City đã trở thành nền tảng quan trọng, góp phần gia tăng lợi thế cạnh tranh và tạo sức bật cho sự ra mắt của phân khu tiếp theo - Izumi Canaria

Izumi Canaria có phần tiếp giáp mặt nước, kênh rạch dài bậc nhất toàn khu, gần 1 km, mang lại không gian sống hài hòa thiên nhiên, cùng tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ địa thế giao thoa giữa hai trục quy hoạch đô thị là trục Thư giãn và trục kết nối Sinh thái. Cụ thể, trục Thư giãn nằm dọc theo kênh thiên nhiên nối liền với dòng sông Đồng Nai, kết hợp cùng hành lang cây xanh rộng 10m. Trong khi đó, trục Sinh thái được quy hoạch với đường dạo bộ ven sông rạch, kết hợp chuỗi tiện ích giải trí hiện đại được thiết kế để tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, bao gồm: công viên ven sông, các công trình biểu tượng, không gian kết nối cộng đồng…

Bên cạnh giá trị an cư lý tưởng, nhà phố - biệt thự Izumi Canaria còn là tài sản đầu tư sinh lời bền vững khi hội tụ cùng lúc nhiều yếu tố: hạ tầng phía Đông bứt phá, quỹ đất mặt tiền sông hiếm hoi và quy hoạch đô thị chuẩn quốc tế.

Hơn nữa, để hiện thực hóa cơ hội nâng tầm không gian sống và đầu tư dài hạn, chủ đầu tư Nam Long còn đồng hành với nhiều ngân hàng lớn mang đến nhiều giải pháp tài chính linh hoạt như Easy Pay (Tài chính trong tầm tay) và tài khoản ưu tiên Dragon - giúp tối ưu dòng tiền và gia tăng lợi nhuận đầu tư cho khách hàng. Sở hữu những lợi thế hiếm có cùng các giải pháp tài chính ưu việt, Izumi Canaria - phân khu mới của đô thị tích hợp Izumi City không chỉ là lựa chọn an cư lý tưởng mà còn là cơ hội đầu tư dài hạn đầy tiềm năng.

