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Hạ tầng tăng tốc, mở ra cơ hội an cư và đầu tư tại khu đông TP.HCM

Lê Nam
Lê Nam
Hàng loạt công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3, mở rộng đường Võ Chí Công, nút giao Mỹ Thủy, đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu và các tuyến metro đang được đẩy nhanh tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kết nối khu đông TP.HCM. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thị trường bất động sản khu vực gia tăng sức hút trong thời gian tới.
Hạ tầng tăng tốc, mở ra cơ hội an cư và đầu tư tại khu đông TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Đôn tư vấn cho khách có nhu cầu mua bất động sản khu đông TPHCM

Theo ông Nguyễn Khắc Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Bất động sản 245, hạ tầng giao thông sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản khu đông. "Việc đồng loạt triển khai các công trình trọng điểm sẽ tạo nên mạng lưới kết nối đồng bộ, góp phần nâng cao giá trị toàn khu vực. Đặc biệt, đường Võ Chí Công được kỳ vọng trở thành trục giao thông xương sống của khu đông, giúp các dự án dọc tuyến như căn hộ của Khang Điền, Mường Thanh, MIK hay các khu dân cư, đất nền quanh khu dân cư Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM hưởng lợi khi hạ tầng dần hoàn thiện", ông Đôn nhận định.

Bên cạnh cơ hội gia tăng giá trị bất động sản, vị chuyên gia cũng lưu ý người mua ở và nhà đầu tư cần thận trọng trong quá trình lựa chọn sản phẩm. "Người mua nên tìm đến các đơn vị môi giới uy tín, chuyên nghiệp để tiếp cận thông tin đầy đủ, lựa chọn sản phẩm phù hợp và hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch", ông Đôn khuyến nghị.

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