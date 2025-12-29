Hạ tầng tỉ đô và tham vọng hình thành trung tâm mới bên sông Đồng Nai

Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố cốt lõi của một chu kỳ tăng giá bền vững: hạ tầng hoàn thiện, pháp lý minh bạch và dư địa phát triển dài hạn từ lợi thế địa thế ven sông.

Trong nhiều thập kỷ qua, TP.HCM luôn giữ vững vị trí top đầu kinh tế và là lõi trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, trước áp lực về quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp, một xu hướng dịch chuyển tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ: trọng tâm phát triển đô thị đang mở rộng về phía Đông, xoay quanh trục sông Đồng Nai. "Trung tâm mới" phía Đông là sự cộng hưởng chiến lược để hình thành một hành lang kinh tế - đô thị năng động và hiện đại theo mô hình "chung khát vọng, thông hạ tầng".

Với lợi thế ven sông, Izumi City nổi lên như một điểm đến an cư tại khu vực phía Đông TP.HCM

Chung nhận định đó, trong khuôn khổ sự kiện Nam Long Journey 2025 vừa qua, TS-KTS Lê Quốc Hùng cho biết: "Trung tâm phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang dịch về phía Đông TP.HCM - dải đô thị, công nghiệp hình thành dọc sông Đồng Nai với các cú hích hạ tầng. Khu vực này sẽ phát triển và trở thành trung tâm mới của toàn vùng."

Trong dòng chảy phát triển đó, phân khu Izumi Canaria thuộc đô thị tích hợp Izumi City đang nổi lên như một điểm đến an cư lý tưởng, nhờ lợi thế ven sông được quy hoạch theo mô hình tích hợp chuẩn quốc tế và thừa hưởng trọn vẹn lợi thế từ quy hoạch vĩ mô của vùng.

Quy hoạch "vị nhân sinh" và dấu ấn kiến trúc hiện đại

Điểm khác biệt lớn nhất tạo nên giá trị cho Izumi Canaria nằm ở triết lý quy hoạch "vị nhân sinh". Là phân khu compound với quỹ đất 13 ha trong tổng thể 170 ha của dự án, Izumi Canaria cung ứng 461 sản phẩm bao gồm biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố và shophouse. Phân khu được phát triển theo mô hình nhà thấp tầng không chỉ đảm bảo mật độ dân cư tối ưu mà còn mang lại sự riêng tư cho gia chủ.

Izumi Canaria được quy hoạch theo triết lý "vị nhân sinh" với 2 mặt giáp thủy

Tận dụng lợi thế hai mặt giáp sông tự nhiên và hệ thống kênh đào nội khu, chủ đầu tư đã khéo léo thiết kế trục cảnh quan ven mặt nước dài gần 1km, kết hợp cùng hành lang cây xanh rộng 10m tạo nên một mạch sống thịnh vượng. "Lớp áo" xanh này đóng vai trò như một bộ lọc không khí tự nhiên, giúp điều hòa vi khí hậu và giữ nhiệt độ tại đây luôn thấp hơn bên ngoài từ 2 - 3 độ C. Kết hợp với phong cách kiến trúc Nam Âu và đương đại, những ô cửa lớn và không gian mở tại đây giúp tối ưu hóa gió trời và ánh sáng tự nhiên, để cư dân tái tạo năng lượng và giảm căng thẳng sau những áp lực thường nhật.

Hệ sinh thái tích hợp và tiềm năng tăng trưởng bền vững

Một trong những lý do khiến Izumi Canaria trở thành lựa chọn chiến lược của giới tinh hoa chính là mô hình "đô thị tích hợp" (integrated township). Dự án được xây dựng dựa trên 5 trụ cột chính bao gồm Sống - Học tập - Làm việc - Giải trí - Mua sắm, nơi cư dân được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích đẳng cấp quốc tế như trường học Uppingham (Anh quốc), trung tâm thương mại, hệ thống tiện ích cộng đồng... Môi trường sống chuẩn quốc tế còn được thể hiện tinh tế qua quy trình vận hành chuyên nghiệp, đảm bảo an ninh đa lớp và môi trường sống văn minh cho cộng đồng. Với mật độ xây dựng toàn đô thị chỉ khoảng 35%, dự án mang lại không gian sống thoáng đãng cho các gia đình đa thế hệ tận hưởng những giá trị sống chuẩn mực.

Kiến trúc Nam Âu đương đại với những ô cửa lớn và không gian mở tại Izumi Canaria còn giúp tối ưu vi khí hậu

Dưới góc nhìn đầu tư, Izumi Canaria sở hữu "năng lực kinh tế" mạnh mẽ nhờ sự đồng bộ của hạ tầng liên vùng. Giai đoạn 2026 - 2030 được xem là "chu kỳ vàng" khi Sân bay Long Thành đi vào hoạt động, kết hợp cùng các tuyến đường trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đặc biệt, dự án cầu Đồng Nai 2 khi triển khai sẽ rút ngắn đáng kể khoảng cách về trung tâm TP.HCM, tạo tiền đề cho sự gia tăng giá trị tài sản mạnh mẽ.

Theo báo cáo từ Knight Frank, bất động sản ven sông luôn có giá trị cao hơn đến 48% so với các sản phẩm thông thường do tính khan hiếm và không thể nhân bản. Do vậy, có thể nói Izumi Canaria không chỉ là một nơi chốn đi về, mà còn là một tài sản "truyền đời" với pháp lý minh bạch và sự bảo chứng từ các đối tác uy tín. Giữa nhịp sống hối hả, đây chính là nơi để sống cân bằng, nhưng giá trị tài sản lại không ngừng sinh sôi cùng sự phát triển mạnh mẽ của vùng đất phía Đông TP.HCM.