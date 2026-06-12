Hạ tầng VMware: Đánh giá lại khả năng vận hành và phát triển dài hạn

Câu hỏi không chỉ là hệ thống có đang hoạt động hay không, mà còn là liệu nền tảng đó có tiếp tục được hỗ trợ, cập nhật bảo mật, nâng cấp công nghệ và đáp ứng nhu cầu vận hành trong 3-5 năm tới hay không.

Nhu cầu này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh yêu cầu về tuân thủ và quản trị công nghệ ngày càng được nâng cao. Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho thấy xu hướng siết chặt việc sử dụng phần mềm và nền tảng công nghệ hợp pháp trong môi trường doanh nghiệp. Tuy nhiên, với các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bài toán không chỉ dừng ở việc có bản quyền hay không, mà còn bao gồm khả năng được hỗ trợ chính thức, nhận các bản cập nhật bảo mật, duy trì tính liên tục trong vận hành và đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần nhìn nhận hạ tầng VMware dưới góc độ rộng hơn câu chuyện bản quyền. Điều quan trọng là bảo đảm nền tảng đang vận hành có nguồn gốc rõ ràng, được hỗ trợ chính thức, được cập nhật liên tục và có lộ trình phát triển phù hợp với chiến lược số hóa của tổ chức.

Ba nhóm doanh nghiệp cần rà soát lại hạ tầng VMware

Hiện nay, có ba nhóm doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm đến việc đánh giá lại hiện trạng VMware của mình.

Thứ nhất, doanh nghiệp đang sử dụng phiên bản cũ hoặc mô hình license triển khai từ nhiều năm trước, có nguy cơ không còn được hỗ trợ đầy đủ về bản vá, kỹ thuật và nâng cấp.

Thứ hai, doanh nghiệp đã chuyển sang các nền tảng VMware theo mô hình mới của Broadcom, cần đánh giá khả năng mở rộng sang các năng lực mới như tự động hóa hạ tầng, cloud-native, dịch vụ cơ sở dữ liệu hoặc private AI.

Thứ ba, doanh nghiệp đang dùng cloud nền tảng VMware từ nhà cung cấp dịch vụ, cần kiểm tra nhà cung cấp có thuộc hệ sinh thái đối tác chính thức của Broadcom hay không, mô hình cấp phép có đáp ứng yêu cầu hiện hành và bảo đảm vận hành dài hạn hay không.

Doanh nghiệp cần hiểu rõ nhà cung cấp hiện tại có thuộc hệ sinh thái đối tác được Broadcom công nhận chính thức hay không ẢNH: VIETTEL IDC

Hệ thống vẫn hoạt động không đồng nghĩa với hạ tầng đang an toàn

Một hệ thống Cloud có thể vận hành ổn định trong thời gian dài, nhưng điều đó không đồng nghĩa nền tảng đang sử dụng vẫn an toàn và sẵn sàng cho tương lai. Khi không còn được hỗ trợ chính thức, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc nâng cấp, mở rộng, xử lý sự cố cũng như đáp ứng các yêu cầu mới về bảo mật, tuân thủ và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh tấn công mạng ngày càng tinh vi, việc duy trì nền tảng được cập nhật thường xuyên và có khả năng tiếp cận các bản vá bảo mật mới nhất trở thành yêu cầu quan trọng. Với Cloud nền tảng VMware, bản quyền hợp lệ chỉ là một phần của bài toán. Doanh nghiệp cần đánh giá thêm khả năng hỗ trợ kỹ thuật, lộ trình nâng cấp và mức độ đáp ứng nhu cầu vận hành dài hạn.

Các doanh nghiệp cần duy trì một nền tảng được cập nhật thường xuyên và có khả năng tiếp cận các bản vá bảo mật mới nhất ẢNH: VIETTEL IDC

Việc chậm rà soát hạ tầng có thể khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí lớn hơn khi xảy ra sự cố hoặc cần mở rộng hệ thống. Khi đó, thời gian xử lý kéo dài, nguy cơ gián đoạn dịch vụ và các hạn chế về công nghệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh.

Từ quản lý bản quyền đến quản trị vòng đời hạ tầng

Sau các thay đổi trong hệ sinh thái VMware, doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy quản lý license đơn thuần sang quản trị toàn bộ vòng đời hạ tầng. Việc này bao gồm đánh giá hiện trạng hệ thống, kiểm tra tình trạng hỗ trợ kỹ thuật, khả năng nhận bản vá bảo mật, lộ trình nâng cấp, mức độ phụ thuộc của các ứng dụng quan trọng và khả năng tiếp cận công nghệ mới.

Đây cũng là thời điểm phù hợp để doanh nghiệp xem xét lại mô hình triển khai, từ hạ tầng tại chỗ, private cloud đến các dịch vụ Cloud nền tảng VMware được cung cấp và vận hành bởi đối tác chính thống của Broadcom.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuẩn hóa và chuyển đổi

Là Pinnacle Partner – cấp đối tác cao nhất trong chương trình Broadcom Advantage Partner dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây VMware (VCSP) tại Việt Nam và Đông Nam Á, Viettel IDC sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình đánh giá, chuẩn hóa và chuyển đổi hạ tầng VMware.

Thay vì chỉ tập trung vào bản quyền phần mềm, Viettel IDC hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá toàn diện hiện trạng hạ tầng, xây dựng lộ trình nâng cấp phù hợp, chuẩn hóa môi trường vận hành và tiếp cận các công nghệ mới trên nền tảng ưu việt nhất của Vmware.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể khai thác các năng lực tiên tiến nhất của nền tảng ảo hóa như dịch vụ cơ sở dữ liệu Data Services Manager (DSM), các dịch vụ cloud-native, tự động hóa hạ tầng và các giải pháp AI dùng riêng (Private AI) được tích hợp sẵn trên cùng một kiến trúc đồng nhất của Broadcom.

Trong kỷ nguyên số, điều doanh nghiệp cần không chỉ là một license hợp lệ, mà là một nền tảng dịch vụ được hỗ trợ chính thức, cập nhật liên tục và có lộ trình phát triển dài hạn. Việc rà soát lại hạ tầng nền tảng VMware hôm nay không đơn thuần là một yêu cầu tuân thủ, mà là một bước quan trọng để bảo đảm khả năng vận hành, đổi mới và tăng trưởng trong tương lai của các doanh nghiệp.