Hà Thanh Xuân hóa 'nàng thơ', tiết lộ kế hoạch đón tết

Thời điểm cuối năm cũng là dịp để Hà Thanh Xuân nghỉ ngơi, chiêm nghiệm về chặng hành trình vừa qua. Với nữ ca sĩ, khi nhìn về 2025, cô thấy bản thân may mắn vì mọi chuyện đều tốt đẹp, suôn sẻ. Giọng ca 8X không có điều gì tiếc nuối, đồng thời nhấn mạnh thêm: “Điều hạnh phúc mỗi khi Xuân có dịp về Việt Nam góp mặt trong các sự kiện là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người”.