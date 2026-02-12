Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Hà Thanh Xuân hóa 'nàng thơ', tiết lộ kế hoạch đón tết

Thạch Anh
Thạch Anh
12/02/2026 13:24 GMT+7

Thực hiện bộ ảnh áo dài tại những địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung.

Nhân chuyến công tác tại Hà Nội vào những ngày cuối năm, Hà Thanh Xuân kết hợp dành thời gian tham quan, khám phá cảnh đẹp tại đây. Dịp này, nữ ca sĩ còn tranh thủ thực hiện bộ ảnh áo dài, ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ của mình tại những địa điểm nổi tiếng như hồ Gươm, Văn Miếu… Nhờ sở hữu vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung, giọng ca 8X ghi điểm khi diện thiết kế áo dài truyền thống hay trang phục cách điệu tạo sự mới mẻ.

Nhan sắc của ca sĩ Hà Thanh Xuân

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 1.
Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 2.

Về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Hà Thanh Xuân tâm sự cô chỉ muốn thể hiện hình ảnh một cô gái Việt Nam xinh đẹp hơn trong những thiết kế mang đậm tính truyền thống. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Xuân là người rất yêu áo dài”

Ảnh: NVCC

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 3.

Tại Hà Nội, Hà Thanh Xuân dành thời gian khám phá những địa điểm nổi tiếng như hồ Gươm, Văn Miếu… Không khí mát mẻ trong những ngày cuối năm giúp giọng ca 8X cân bằng năng lượng sau quãng thời gian tất bật với công việc

Ảnh: NVCC

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 4.

Ở tuổi 38, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sắc vóc trẻ trung, rạng rỡ. Chia sẻ về bí quyết, giọng ca 8X bộc bạch bản thân luôn cố gắng rèn luyện mỗi ngày, gạt bỏ hết mọi muộn phiền trong quá khứ và tận hưởng niềm hạnh phúc hiện tại. Bên cạnh đó, Hà Thanh Xuân học cách nghĩ đến những điều tích cực, lạc quan trong tương lai

Ảnh: NVCC

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 5.
Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 6.

“Xuân học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, để có đủ năng lượng tích cực đem đến cho những người thân yêu của mình và khán giả ở khắp nơi luôn dõi theo, yêu thương mình”, cô tâm sự về bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung

Ảnh: NVCC

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 7.

Thời điểm cuối năm cũng là dịp để Hà Thanh Xuân nghỉ ngơi, chiêm nghiệm về chặng hành trình vừa qua. Với nữ ca sĩ, khi nhìn về 2025, cô thấy bản thân may mắn vì mọi chuyện đều tốt đẹp, suôn sẻ. Giọng ca 8X không có điều gì tiếc nuối, đồng thời nhấn mạnh thêm: “Điều hạnh phúc mỗi khi Xuân có dịp về Việt Nam góp mặt trong các sự kiện là nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người”.

Ảnh: NVCC

Hà Thanh Xuân hóa ‘nàng thơ’, khoe nhan sắc ở tuổi 38 - Ảnh 8.

Theo tiết lộ, năm nay Hà Thanh Xuân sẽ đón tết ở Mỹ cùng gia đình. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ dành thời gian đi biểu diễn, gặp gỡ khán giả vào những ngày cuối tuần. Giọng ca 8X tâm sự với chúng tôi: “Xuân vui vì dù ở bất cứ nơi đâu, tết cổ truyền Việt Nam vẫn được gìn giữ”

Ảnh: NVCC

Xem thêm bình luận