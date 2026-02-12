Hà Thanh Xuân hóa 'nàng thơ', tiết lộ kế hoạch đón tết

Thực hiện bộ ảnh áo dài tại những địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, Hà Thanh Xuân khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung.
Nhân chuyến công tác tại Hà Nội vào những ngày cuối năm, Hà Thanh Xuân kết hợp dành thời gian tham quan, khám phá cảnh đẹp tại đây. Dịp này, nữ ca sĩ còn tranh thủ thực hiện bộ ảnh áo dài, ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ của mình tại những địa điểm nổi tiếng như hồ Gươm, Văn Miếu… Nhờ sở hữu vóc dáng thon thả, nhan sắc trẻ trung, giọng ca 8X ghi điểm khi diện thiết kế áo dài truyền thống hay trang phục cách điệu tạo sự mới mẻ.
Nhan sắc của ca sĩ Hà Thanh Xuân
Về ý tưởng thực hiện bộ ảnh, Hà Thanh Xuân tâm sự cô chỉ muốn thể hiện hình ảnh một cô gái Việt Nam xinh đẹp hơn trong những thiết kế mang đậm tính truyền thống. Nữ ca sĩ bộc bạch: “Xuân là người rất yêu áo dài”
Ảnh: NVCC
“Xuân học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, để có đủ năng lượng tích cực đem đến cho những người thân yêu của mình và khán giả ở khắp nơi luôn dõi theo, yêu thương mình”, cô tâm sự về bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ trung
Bình luận (0)