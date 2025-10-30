Hà thủ ô, cỏ mực: Những thảo dược giúp tóc khỏe đẹp, giảm rụng tóc

Bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3 cho biết, từ xa xưa, người Việt đã xem mái tóc là biểu tượng của sức khỏe và vẻ đẹp tự nhiên. Mái tóc dày, óng mượt là dấu hiệu của sức sống và tự tin. Rụng tóc là tình trạng phổ biến ở cả nam và nữ, khiến tóc thưa mỏng, ảnh hưởng đến ngoại hình và tâm lý. Vì vậy, việc chăm sóc tóc không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh tình trạng sức khỏe bên trong cơ thể.

Nguyên nhân có thể do rối loạn nội tiết, di truyền, căng thẳng, thiếu dinh dưỡng, rối loạn miễn dịch hoặc các bệnh lý da đầu. Dù khác nhau về nguyên nhân, điểm chung là chúng đều làm gián đoạn chu kỳ phát triển của nang tóc - nơi tạo nên sự sống cho sợi tóc.

Trong dân gian, người Việt sớm biết dùng các loại lá cây, thảo mộc để dưỡng tóc, như “Tốt tóc gội cỏ mần trầu, sạch đầu thì gội lá sả”. Kinh nghiệm truyền thống này ngày nay đã được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh.

Một nghiên cứu của nhóm tác giả Jungtae Leem và cộng sự (2022), đăng trên Scientific Reports, đã phân tích tác dụng của các vị thuốc y học cổ truyền trong điều trị rụng tóc. Kết quả cho thấy, nhiều loại thảo dược có khả năng cải thiện chuyển hóa tế bào và dinh dưỡng của nang tóc, đồng thời điều hòa hoạt động của tế bào gốc nang lông, yếu tố quyết định sự mọc tóc. Các thảo dược này còn giúp tăng lưu thông máu vùng da đầu, duy trì sự ổn định của màng tế bào và bảo vệ nang tóc khỏi tổn thương.

Mái tóc dày, óng mượt là dấu hiệu của sức sống và tự tin ẢNH MINH HỌA: AI





Một số vị thuốc thường để giảm rụng tóc

Hà thủ ô đỏ: Bổ huyết, làm đen tóc, giúp nang tóc khỏe mạnh.

Sinh địa, đương quy: Dưỡng huyết, tăng tuần hoàn, nuôi dưỡng chân tóc.

Cỏ mực (nhọ nồi): Làm đen tóc, giảm bạc sớm.

Hoàng kỳ, câu kỷ tử, xuyên khung: Giúp khí huyết lưu thông, hỗ trợ mọc tóc.

Bạch thược, đan sâm, dâu tằm, vừng đen, trắc bá diệp, thiên ma, hồng hoa, đảng sâm, mộc qua: Thường được phối hợp để phục hồi tóc, chống viêm và kích thích mọc tóc.

Bên cạnh đó, việc bổ sung thực phẩm như mè đen, đậu đen, gạo lứt trong bữa ăn cũng rất tốt cho tóc từ bên trong. Theo quan điểm thực dưỡng đông y, các thực phẩm này giúp bổ can thận, kiện tỳ vị và hỗ trợ tạo huyết, nền tảng cho mái tóc khỏe. Tuy nhiên, cần sử dụng đúng cách, tránh lạm dụng hoặc dùng các sản phẩm pha sẵn không rõ nguồn gốc vì có thể chứa chất bảo quản gây hại.

Với những trường hợp rụng tóc do rối loạn nội tiết (sau sinh, mãn kinh) hay bệnh lý miễn dịch (rụng tóc mảng), việc tự ý dùng thuốc dân gian thường không hiệu quả. Người bệnh nên được thăm khám bởi bác sĩ y học cổ truyền để xác định nguyên nhân, kết hợp điều trị đông - tây y đúng cách.

"Thảo dược là kho tàng quý giá giúp hỗ trợ điều trị rụng tóc nhờ khả năng cải thiện tuần hoàn, nuôi dưỡng da đầu và phục hồi nang tóc. Tuy nhiên, hiệu quả chỉ đạt được khi người dùng hiểu rõ cơ chế bệnh, chọn phương pháp phù hợp và sử dụng an toàn. Sự kết hợp giữa tinh hoa y học cổ truyền và khoa học hiện đại chính là chìa khóa để phục hồi mái tóc khỏe mạnh, tự nhiên và bền vững", bác sĩ Ngân chia sẻ.