Hà Tĩnh: Bắt được nghi phạm đâm chết hàng xóm

Tối 11.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Đồn Biên phòng Cửa Sót (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) bắt giữ nghi phạm đâm chết hàng xóm là Lê Đình Thức (51 tuổi, ngụ tại thôn Quang Trung, xã Thịnh Lộc, H.Lộc Hà).



Bị can Thức bị bắt giữ sau hơn 5 ngày lẩn trốn TÂN KỲ

Theo đó, vào khoảng 20 giờ cùng ngày (11.8), một người dân bán tạp hóa ở xã Bình An (H.Lộc Hà) phát hiện nghi phạm Thức vào mua mì tôm nên đã báo cho Công an xã Bình An.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bình An đã báo cáo cho Công an H.Lộc Hà để phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng chức năng tiến hành vây bắt.

Khoảng 30 phút sau, Thức bị lực lượng chức năng bắt giữ tại một cánh đồng ven biển ở xã Bình An.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, mấy ngày qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ ngày đêm truy bắt nghi phạm đâm chết hàng xóm. Sau hơn 5 ngày ráo riết truy lùng, đến tối 11.8 mới bắt giữ được nghi phạm này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 6.8, Lê Đình Thức cầm theo con dao, từ nhà đi ra ngoài đường thì gặp ông Quách Trọng B. (70 tuổi, hàng xóm với Thức) đang ngồi hóng mát trước hiên nhà. Cho rằng ông B. ném đá vào nhà mình nên Thức dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông này khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Thức đi bộ lên cánh rừng gần nhà để lẩn trốn.

Ngày 7.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Đình Thức để điều tra về tội giết người. Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã phát thông tin kêu gọi bị can Thức ra đầu thú nhưng bị can đâm chết hàng xóm này vẫn không chịu xuất đầu lộ diện.