Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đòi nợ dọa cắt gân để ép trả nợ thay cho người khác

Ngày 8.12, thông tin từ Công an TP.Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ nhóm đòi nợ đánh đập, dọa cắt gân một người phụ nữ để ép nhận trả thay khoản nợ 2,5 tỉ đồng của người quen vay.

Theo tài liệu điều tra, vào sáng ngày 4.12, biết chị Hà Thị Thuận (45 tuổi, ngụ tại TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đang ở TP.Hà Tĩnh nên Nguyễn Hoàng Diệu (48 tuổi, ngụ tại P.Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) rủ thêm 7 người bạn ra tìm gặp để đòi khoản nợ 2,5 tỉ đồng. Đây là số tiền mà chị Thuận từng giới thiệu cho một người quen vay chị gái của Diệu nhưng hiện người này đang thi hành án nên không có khả năng thanh toán khoản nợ.

Đến trưa cùng ngày, khi gặp chị Thuận ở một địa điểm tại TP.Hà Tĩnh, nhóm của Diệu đã ép chị này lên xe ô tô, dùng vũ lực đánh đập và dọa cắt gân nếu không đồng ý nhận trả thay khoản nợ cho người quen vay trước đó.





Do quá hoảng sợ nên chị Thuận đã đồng ý chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ. Sau khi thực hiện hành vi, nhóm của Diệu mới thả chị Thuận xuống xe và đi về nhà một người bạn ở TX.Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Chị Thuận sau đó đã lập tức tố cáo nhóm của Diệu tới Công an TP.Hà Tĩnh. Ngay sau nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ nhóm đòi nợ do Diệu cầm đầu để phục vụ công tác điều tra và lập hồ sơ để xử lý theo quy định.