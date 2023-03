Hà Tĩnh: Bị phạt hơn 369 triệu đồng vì chở dầm cầu 'khủng' không phép

Ngày 11.3, thông tin từ Đội CSGT Công an H.Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 369 triệu đồng đối với Công ty TNHH Hòa Hiệp (trụ sở ở TP.Vinh, Nghệ An) và 6 tài xế trong đoàn xe chở dầm cầu siêu trường siêu trọng không có giấy phép từ Nghệ An sang Hà Tĩnh.



Đoàn xe chở dầm cầu "khủng" chạy trên đường từ Nghệ An sang Hà Tĩnh TÂN KỲ

Trước đó, trong hai ngày 6 và 7.3, Công ty TNHH Hòa Hiệp sử dụng 4 xe đầu kéo của công ty để tiến hành vận chuyển các dầm cầu siêu trường siêu trọng từ trạm đúc bê tông ở H.Nam Đàn (Nghệ An) sang vị trí đang thi công cầu vượt Hưng Đức thuộc địa phận H.Đức Thọ. Đây là công trình nằm trong gói thầu đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt của dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Nhóm tài xế được xác định đã vận chuyển các dầm cầu "khủng" có kích thước dài 38,2 m, rộng 2,42 m và cao 1,75 m từ Nghệ An sang Hà Tĩnh. Trong quá trình vận chuyển dầm cầu, Công ty TNHH Hòa Hiệp còn sử dụng 2 xe ô tô bán tải có gắn đèn ưu tiên phục vụ việc dẫn đường, khóa đuôi.

Công ty TNHH Hòa Hiệp còn sử dụng xe bán tải để dẫn đường, lắp đèn ưu tiên trái phép TÂN KỲ

Đội CSGT Công an H.Đức Thọ xác định, Công ty TNHH Hòa Hiệp có hành vi giao phương tiện xe đầu kéo cho người làm công điều khiển chở hàng siêu trường siêu trọng không có giấy phép lưu hành. Còn 4 tài xế xe đầu kéo có hành vi chở hàng siêu trường khi không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và kéo, đẩy xe khác, vật khác không đúng quy định. Riêng 2 tài xế xe bán tải có hành vi sử dụng xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Đội CSGT Công an H.Đức Thọ đã lập biên bản xử phạt hành chính tổng số tiền 369,2 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm nói trên.

Đội CSGT Công an H.Đức Thọ làm việc với các tài xế trong đoàn xe chở dầm cầu TÂN KỲ

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Hòa Hiệp bị tước quyền sử dụng phù hiệu 2 tháng đối với 4 xe đầu kéo và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với 6 tài xế trong đoàn xe chở dầm cầu. Với vi phạm chở hàng quá tải, do chưa kiểm tra được khối lượng của dầm cầu nên Đội CSGT Công an H.Đức Thọ chưa có căn cứ để xử lý về hành vi này.