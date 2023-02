Hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng nay, 7.2, các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh làm lễ giao nhận quân với hơn 1.400 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 245 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.



UBND TP.Hà Tĩnh tổ chức lễ giao nhận quân tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh PHẠM ĐỨC

Trong số 1.200 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự có 86 % tuổi đời từ 18 - 21, sức khỏe loại 1 và 2 đạt 82,6 %, trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT và cao đẳng, đại học chiếm 90,6 %, có 2 đảng viên và 5 trường hợp dân tộc thiểu số.

Các thanh niên ở Hà Tĩnh tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2023 được biên chế về các đơn vị gồm: Sư đoàn 324 (Quân khu 4) với 540 tân binh; Vùng 3 Hải quân 220 tân binh; Trung đoàn 841 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) 90 tân binh; Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) 60 tân binh; Cảnh sát biển 50 tân binh; Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Lữ đoàn Công binh 414 (Quân khu 4), Lữ đoàn Pháo binh 16 (Quân khu 4) mỗi đơn vị 80 tân binh.

Trong 245 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân thì có 150 tân binh được biên chế về Công an tỉnh Hà Tĩnh, số còn lại được biên chế về các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Các tân binh lên xe để về đơn vị PHẠM ĐỨC

Theo ghi nhận của Thanh Niên, vào sáng nay UBND TP.Hà Tĩnh cũng đã tổ chức lễ giao nhận quân tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh. Năm nay, TP.Hà Tĩnh có 69 tân binh làm nghĩa vụ cho Tổ quốc, trong đó có 50 tân binh tham gia quân đội, 19 tân binh tham gia lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND TP.Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu mong muốn các tân binh hiểu rõ được trách nhiệm người chiến sĩ, không ngừng học tập và rèn luyện, phát huy tốt truyền thống của quê hương. Đồng thời nỗ lực cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người dân đứng hai bên xe để tiễn các tân binh lên đường làm nghĩa vụ cho Tổ quốc PHẠM ĐỨC

Tân binh và người thân đưa tay lên chào nhau PHẠM ĐỨC

Các mẹ xúc động giây phút tiển con lên đường nhập ngũ PHẠM ĐỨC

Hình ảnh xúc động trong giây phút chia tay PHẠM ĐỨC

Sau lễ giao nhận quân, các chiến sĩ lên xe để về đơn vị, người thân của các tân binh bịn rịn, đứng hai bên vẫy tay chào người con của mình đi làm nghĩa vụ cho Tổ quốc