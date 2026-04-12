Hà Tĩnh: Cháy lớn tại showroom đồ gỗ

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy lớn nêu trên xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, khi người dân phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 tòa nhà trưng bày sản phẩm rộng hàng trăm mét vuông của Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang.

Tòa nhà 3 tầng là khu trưng bày các sản phẩm đồ gỗ bốc cháy dữ dội ẢNH: PHẠM ĐỨC

Do hiện trường chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan xuống tầng 2. Vụ cháy lan rộng tạo thành cột khói đen kịt cao hàng chục mét, có thể quan sát thấy từ xa.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức huy động hơn 10 xe chuyên dụng, bao gồm cả xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường.

Đám cháy bùng phát, lan rộng xuống tầng 2 của tòa nhà ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ghi nhận tại hiện trường, các chiến sĩ triển khai nhiều mũi tiếp cận, vừa phun vòi nước trực diện vào đám cháy, vừa nỗ lực khoanh vùng để ngăn lửa lan sang các khu vực lân cận và nhà dân xung quanh.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng cùng đặc thù hàng hóa dễ bén lửa khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng điều xe thang chuyên dụng đến hiện trường để dập lửa ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đến khoảng 13 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy. Theo lực lượng chức năng, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều tài sản bên trong showroom đã bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đồng thời xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.