Hà Tĩnh: Cụ ông 80 tuổi mất 3 ngày chưa thể chôn cất do lũ dâng cao

Chiều nay, 31.10, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Gia Phố (H.Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, cô lập khiến một gia đình trên địa bàn không thể tổ chức chôn cất cụ ông 80 tuổi đã qua đời cách đây 3 ngày.



Nhiều thôn ở xã Gia Phố đang bị cô lập do nước lũ dâng cao PHẠM ĐỨC

Trước đó, vào ngày 29.10, do tuổi cao sức yếu nên cụ N.H.T (80 tuổi, ngụ thôn Thượng Hải, xã Gia Phố) qua đời tại nhà riêng. Thời điểm cụ T. mất, trên địa bàn xã Gia Phố có mưa to đến rất to, kéo dài đến chiều ngày 30.10.

Mưa lớn, khiến thôn Thượng Hải nhanh chóng bị nước lũ cô lập, các tuyến đường giao thông đều bị ngập sâu nên đến nay gia đình vẫn chưa thể tổ chức an táng cho cụ T.

"Theo phong tục của địa phương thì khi người mới qua đời sẽ được chôn cất trong thời gian không quá 36 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết mưa lũ bất khả kháng, các tuyến đường đều bị ngập nên dù cụ ông đã mất 3 ngày nhưng gia đình vẫn chưa thể tổ chức an táng. Xã cũng đã đến trao đổi với gia đình để hỗ trợ xuồng để vận chuyển nhưng do khu vực nghĩa trang đang bị sạt lở không thể chôn cất được", lãnh đạo xã Gia Phố thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Gia Phố, thi thể cụ ông hiện được bảo quản trong hòm lạnh.

Được biết, toàn xã Gia Phố là một trong các địa phương ở H.Hương Khê bị ngập sâu do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua. Hiện xã này đang có khoảng hơn 200 hộ dân ở các thôn Thượng Hải, Trung Hải và Đông Thịnh có nhà bị ngập sâu từ 1 - 2 m. Các thôn này hiện đang bị cô lập trong nước lũ.