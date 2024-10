Hà Tĩnh: Hàng loạt cây xanh thuộc dự án 4 tỉ đồng chết khô, bật gốc

Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, hàng loạt cây xanh mới được trồng hai bên đường dẫn vào khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (thuộc xã Cẩm Hưng, H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bị chết khô, trong đó có nhiều cây bật gốc.



Hàng loạt cây xanh trồng hai bên đường bị chết khô ẢNH: PHẠM ĐỨC

Mặc dù cây xanh chết hàng loạt trong thời gian dài nhưng không được chủ đầu tư trồng thay thế khiến con đường trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng đến mỹ quan.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, đầu năm 2024, sau khi được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp kinh phí, UBND xã Cẩm Hưng tiến hành thực hiện dự án trồng cây xanh hai bên đường dẫn vào khu mộ cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tổng mức đầu tư là 4 tỉ đồng. Đơn vị thực hiện dự án là Công ty TNHH cây xanh An Nguyên (trụ sở đóng tại TP.Đà Nẵng).

Nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ ẢNH: PHẠM ĐỨC

Đơn vị thi công sau đó đã trồng hàng trăm cây sấu dọc hai bên đường với chiều dài khoảng gần 1 km. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều cây mới được trồng bị rụng lá và chết khô, bật gốc.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, cho biết sau khi khoảng 300 cây sấu được trồng xong thì gặp thời tiết nắng hạn kéo dài, nên hàng loạt cây bị chết khô. Đến nay, dự án vẫn chưa được nghiệm thu, chính quyền địa phương sẽ yêu cầu đơn vị thực hiện dự án trồng cây thay thế.

Cây xanh bị chết khô hàng loạt nhưng chưa được trồng thay thế ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Việc yêu cầu đơn vị thi công trồng cây thay thế chưa thể thực hiện được do Công ty TNHH cây xanh An Nguyên là một trong số các công ty đang bị Bộ Công an điều tra liên quan đến các dự án cây xanh nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Do đó, chính quyền xã cũng phải báo cáo đầy đủ hồ sơ cho cơ quan điều tra của Bộ Công an về dự án cây xanh mà Công ty TNHH cây xanh An Nguyên đã thực hiện tại địa phương. Mặc dù biết cây xanh bị chết khô gây mất mỹ quan, gây phản cảm nhưng vì lý do khách quan nên buộc phải giữ nguyên hiện trạng", ông Hoạt thông tin.

Theo ông Hoạt, trong quá trình thực hiện dự án trồng cây xanh, chủ đầu tư là UBND xã Cẩm Hưng cũng đã thanh toán một phần kinh phí cho đơn vị thực hiện dự án. Số kinh phí còn lại đang được tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước. Xã cũng đang đề nghị với UBND H.Cẩm Xuyên yêu cầu đơn vị thi công trồng bổ sung số cây xanh bị chết khô trong thời gian tới.

Một lãnh đạo UBND H.Cẩm Xuyên cho hay, dự án trồng cây xanh nêu trên đang trong thời gian bảo hành và thời gian tới chính quyền địa phương sẽ yêu cầu đơn vị thực hiện dự án trồng bổ sung số cây xanh bị chết khô.