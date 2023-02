Hà Tĩnh: Khởi tố 1 bị can đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 17.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Quang (63 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, H.Kiến Xương, Thái Bình), để điều tra về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.



Hoàng Văn Quang bị bắt giữ khi đưa 2 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19 giờ ngày 1.2, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), các trinh sát của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp ngành chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Quang đang tổ chức đưa đón 2 người mang quốc tịch Trung Quốc từ Việt Nam xuất cảnh sang Lào trái phép.

Thời điểm bị bắt giữ, cả 2 người Trung Quốc không xuất trình được các loại giấy tờ để xuất nhập cảnh.

2 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị bắt giữ TÂN KỲ

Tại cơ quan điều tra, Hoàng Văn Quang khai nhận vì vụ lợi nên đã nhận đưa 2 người Trung Quốc lên khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Lào.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, xử lý.