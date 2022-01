Hà Tĩnh: Khởi tố cán bộ thuế lập công ty ‘ma’ bán hóa đơn trái phép

Ngày 8.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Đức Hải, cán bộ Đội thuế Chi cục thuế H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Liên quan đến vụ án này, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng khởi tố bị can Nguyễn Thị Diễn (41 tuổi, ngụ xã Hộ Độ, H.Lộc Hà) cùng về hành vi nêu trên vì câu kết với cán bộ Chi cục thuế H.Lộc Hà thực hiện hành vi phạm tội.

Theo tài liệu điều tra, vào năm 2018, bị can Hải nhờ một người bạn đứng tên làm hồ sơ, lập ra Công ty CP xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc (Công ty Tiến Phúc) nhưng không sản xuất kinh doanh và mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, công ty do bị can Hải đứng sau vẫn liên hệ in ấn 250 hóa đơn GTGT để kê khai, phát hành hóa đơn tại Chi cục thuế H.Lộc Hà.





Sau đó, bị can Hải thuê Diễn bán các hóa đơn GTGT của Công ty Tiến Phúc cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Để hợp thức việc mua bán hóa đơn, bị can Diễn yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Tiến Phúc, sau đó rút ra hoàn trả. Khi bị công an phát giác và bắt giữ, bị can Hải khai nhận đã thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng trong quá trình xuất bán số hóa đơn GTGT.