Hà Tĩnh: Khởi tố một nữ cán bộ huyện buôn bán pháo nổ

Ngày 31.1, thông tin từ Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Trinh Sương, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng UBND H.Hương Khê, để điều tra về tội buôn bán pháo nổ trái phép.



Quyết định khởi tố này đã được Viện KSND H.Hương Khê phê chuẩn.

Theo tài liệu điều tra, dịp gần tết Quý Mão 2023, lực lượng Công an H.Hương Khê bắt quả tang bà Trần Thị Trinh Sương đang có hành vi buôn bán pháo nổ trái phép.

Tại hiện trường, công an đã thu giữ hơn 6 kg pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất. Khai với công an, bà Sương cho biết mua số pháo này về mục đích để sử dụng trong đêm giao thừa và bán cho một số người có nhu cầu.

Theo một cán bộ UBND H.Hương Khê, hiện chính quyền địa phương đang chờ phán quyết của tòa án để có căn cứ ra quyết định kỷ luật đối với nữ cán bộ huyện nêu trên.