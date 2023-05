Hà Tĩnh: Một du khách tử vong khi tham quan chùa Hương Tích

Sáng 4.5, trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Thiên Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vừa tìm thấy thi thể một nam du khách tử vong dưới hồ nhà Đường khi tham quan chùa Hương Tích, đóng trên địa bàn.



Bến thuyền trong hồ nhà Đường chở du khách đi tham quan chùa Hương Tích PHẠM ĐỨC

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Hoàng C. (ngụ TT.Thanh Thủy, H.Thanh Thủy, Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, chiều 3.5, anh C. cùng một đoàn du khách đến Khu du lịch chùa Hương Tích để tham quan, vãn cảnh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi anh C. cùng đoàn tham quan lên thuyền đi trên hồ nhà Đường để trở ra thì không may thuyền bị mắc cạn.

Anh C. cùng một số du khách và người lái thuyền sau đó đã lội xuống hồ để đẩy thuyền ra khỏi vị trí bị mắc cạn. Tuy nhiên, do không mặc áo phao và bị sẩy chân xuống khu vực nước sâu nên anh C. bị nước cuốn trôi, mất tích.

Đến khoảng 4 giờ sáng nay (4.5), lực lượng chức năng của H.Can Lộc phối hợp Ban quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích đã tìm thấy thi thể anh C.

Hiện Công an H.Can Lộc đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân khiến nam du khách tử vong khi tham quan chùa Hương Tích.