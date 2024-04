Hà Tĩnh: Ngô chết khô ngay trước vụ thu hoạch

Theo phản ánh của người dân ở xã Hương Xuân (H.Hương Khê, Hà Tĩnh), hiện nay trên địa bàn có khoảng hơn 10 ha diện tích trồng giống ngô CP 511 sắp đến độ thu hoạch bị chết khô. Trong khi đó, các giống ngô khác được bà con gieo trỉa cùng thời kỳ vẫn phát triển xanh tốt.



Khoảng 60 ha trồng giống ngô CP 511 bị chết khô khi sắp bước vào vụ thu hoạch PHẠM ĐỨC

Ông Trịnh Bạch Đàn (ngụ tại xóm Vĩnh Úc, xã Hương Xuân) cho biết, năm nay gia đình ông gieo trỉa ngô vụ đông trên diện tích 5 ha. Trong đó có 2,5 ha trồng giống ngô CP 511, còn lại trồng giống khác.

"Thời kỳ đầu các giống ngô sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, khi còn khoảng vài tuần nữa là bước vào vụ thu hoạch thì toàn bộ diện tích trồng giống ngô CP 511 của gia đình tôi bất ngờ bị héo cây và chết khô. Việc cây ngô bị chết sớm khiến chất lượng hạt không đạt độ già, gây ảnh hưởng rất lớn đến năng suất. Còn các giống ngô khác thì hiện vẫn đang trong giai đoạn làm hạt, phát triển bình thường", ông Đàn lo lắng.

Theo ông Đàn, hầu hết các giống ngô được gieo trỉa vụ đông đều được người dân đăng ký mua tại xã, do Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi H.Hương Khê cung ứng.

Được gieo trỉa cùng thời kỳ nhưng chỉ có giống ngô CP 511 bị chết khô, các giống ngô khác vẫn phát triển xanh tốt PHẠM ĐỨC

Tương tự, nhiều hộ dân khác ở xã Hương Xuân trồng giống ngô CP 511 khi sắp đến thời kỳ thu hoạch cũng bị chết khô hàng loạt. Người dân ở địa phương này đang nghi ngờ việc cây ngô bị chết khô là do giống kém chất lượng.

Theo ông Trịnh Xuân Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Xuân, cuối năm 2023, người dân địa phương đã mua 8 loại giống ngô từ Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện để gieo trỉa vụ đông. Thời điểm này đã gần bước vào vụ thu hoạch nhưng chỉ có khoảng 11 ha diện tích trồng giống ngô CP 511 bị chết khô.

"Sau khi nắm được thông tin, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi và Phòng NN-PTNT huyện cũng đã về kiểm tra để xác định nguyên nhân", ông Trọng nói.

Cây ngô bị chết khô khi gần đến độ thu hoạch khiến chất lượng hạt bị sụt giảm

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trí Đồng, Trưởng phòng NN-PTNT H.Hương Khê cho hay, hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 60 ha diện tích trồng giống ngô CP 511 của người dân ở các xã Hương Xuân, Điền Mỹ, Hà Linh… bị chết khô khi sắp bước vào thời kỳ thu hoạch.

"Chúng tôi cũng đã mời đơn vị cung cấp giống ngô CP 511 và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật của tỉnh về kiểm tra thực tế, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Từ kết quả kiểm tra thực tế và xét nghiệm bước đầu xác định nguyên nhân cây ngô bị chết là do nấm bệnh chứ không phải do chất lượng giống. Toàn bộ giống ngô CP 511 bị chết là do bệnh khô vằn và nấm đốm lá lớn. Trong thời gian vừa qua, do mưa ẩm kéo dài khiến nấm bệnh phát triển mạnh. Do cây ngô đang trong thời kỳ đến độ chín nên người dân không thể phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ", ông Đồng giải thích.