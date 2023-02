Hà Tĩnh: Tạm giữ thanh niên giao cấu với bạn gái dưới 16 tuổi

Ngày 18.2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phát thông báo về việc tạm giữ hình sự đối với Bùi Sĩ Th. (26 tuổi, ngụ tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, H.Vũ Quang, Hà Tĩnh), để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.



Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, thời gian gần đây, Bùi Sĩ Th. có quen biết một nữ sinh quê ở H.Hương Khê đang học tại một trường THPT trên địa bàn. Do nảy sinh tình cảm với nhau nên Th. đã thực hiện hành vi giao cấu với nữ sinh này. Hành vi của Th. sau đó bị gia đình bạn gái phát giác, trình báo công an.

Đến tối 17.2, sau khi làm việc với nữ sinh, Công an H.Hương Khê đã ra quyết định tạm giữ hình sự Th. để phục vụ công tác điều tra, đồng thời có văn bản thông báo cho chính quyền địa phương nơi nghi phạm đang sống được biết.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định thời điểm Th. thực hiện hành vi giao cấu với bạn gái, em này chưa đủ 16 tuổi.