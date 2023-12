Hà Tĩnh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết nguyên đán

Ngày 28.12, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này vừa ban hành văn bản về việc cho phép bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Hà Tĩnh tổ chức 3 điểm bắn pháo hoa chào đón xuân Giáp Thìn 2024 TÂN KỲ

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý cho 3 địa phương được tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, với thời lượng không quá 15 phút trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là TP.Hà Tĩnh, TX.Hồng Lĩnh và TX.Kỳ Anh.

Việc bắn pháo hoa được tổ chức với quy mô phù hợp, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa do các địa phương vận động. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự, tiết kiệm và tuyệt đối an toàn về người, tài sản trong quá trình diễn ra bắn pháo hoa.

Ban tổ chức đang chuẩn bị lắp đặt sân khấu để tổ chức chương trình Countdown "Hà Tĩnh chào năm mới 2024" TÂN KỲ

Để chào đón năm mới 2024, năm nay Hà Tĩnh cũng sẽ tổ chức chương trình Countdown "Hà Tĩnh chào năm mới 2024" tại Quảng trường Thành Sen (TP.Hà Tĩnh). Chương trình này diễn ra từ 22 giờ ngày 31.12.2023 đến 0 giờ 30 ngày 1.1.2024, với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ biểu diễn.

Chương trình Hà Tĩnh chào năm mới 2024 dự kiến có nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các ca sĩ nổi tiếng trình diễn TÂN KỲ

Tối 27.12, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" nhằm kêu gọi các doanh nghiệp, mạnh thường quân giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, hàng chục cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ số tiền 8,8 tỉ đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng nguồn đóng góp cho người nghèo Hà Tĩnh trong năm 2023 là hơn 216 tỉ đồng. Nguồn kinh phí này sẽ góp phần giúp người nghèo Hà Tĩnh vui xuân, đón tết đầm ấm, an vui.