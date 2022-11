Hà Tĩnh: Tự chế pháo nổ rồi lên mạng xã hội rao bán

Ngày 24.11, thông tin từ Công an H.Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết đã phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ngăn chặn một nam thanh niên tự chế pháo nổ để bán.

Sáng 22.11, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một trang Facebook cá nhân đăng tải thông tin rao bán pháo tự chế liền vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn K. (26 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) tự chế pháo nên tiến hành khám xét và triệu tập người này lên làm việc.

Khám xét tại nhà K., lực lượng chức năng thu giữ nhiều hợp chất hóa học, dây cháy chậm, một số dụng cụ dùng để chế tạo pháo và hơn 30 quả pháo nổ đã chế tạo thành phẩm.





Khai với cơ quan công an, K. cho biết sau khi học được cách chế tạo pháo nổ qua mạng thì đã đặt mua các hợp chất hóa học như lưu huỳnh, photpho, dây cháy chậm… về để tự chế pháo. Sau khi cho nổ thử pháp thành công, K. rao bán trên mạng để kiếm tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an H.Lộc Hà đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý K. về hành vi tự chế pháo nổ để bán trái phép theo quy định.