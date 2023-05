Hà Tĩnh: Xe ô tô lao xuống hồ nước, tài xế tử vong

Ngày 21.5, thông tin từ Công an H.Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 tài xế tử vong, do chiếc xe ô tô bị mất lái lao xuống hồ nước bên QL1A.



Chiếc xe ô tô 4 chỗ lao xuống hồ nước khiến tài xế tử vong TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20.5, xe ô tô BS 38A - 376.82 do ông Nguyễn Viết S. (47 tuổi, ngụ tại TP.Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận thuộc xã Cẩm Sơn (H.Cẩm Xuyên) thì bất ngờ bị mất lái, đâm gãy cọc tiêu bên đường rồi lao xuống hồ nước cạnh đường.

Nghe thấy tiếng động mạnh, một số người dân nhà ở cạnh đó đã vội chạy đến tìm cách đưa ông S. ra khỏi chiếc xe ô tô gặp nạn. Tuy nhiên, khi đưa được ông S. ra ngoài để đưa đi cấp cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Lực lượng chức năng tiếp cận chiếc xe ô tô gặp nạn TÂN KỲ

Tại hiện trường vụ tai nạn, một số cọc tiêu bên QL1A bị đâm gãy hoàn toàn, còn xe ô tô bị biến dạng phần đầu nổi dưới hồ nước.

Nhận được tin báo, Công an H.Cẩm Xuyên phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và trục vớt chiếc ô tô lên bờ.