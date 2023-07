Hạ viện Mỹ điều trần về UFO, nhân chứng nói gì?

Một tiểu ban về an ninh quốc gia của Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ ngày 26.7 đã triệu tập phiên điều trần về UFO, khi các nhà lập pháp thúc đẩy phiên điều trần đang kêu gọi chính phủ thẳng thắn hơn về UAP, theo CNN.

Ba nhân chứng tham gia phiên điều trần nói trên bao gồm Ryan Graves, cựu phi công Hải quân Mỹ, người đã lên tiếng về việc chạm trán với UAP trong các nhiệm vụ huấn luyện; David Fravor, người đã quay video "Tic Tac" nổi tiếng hiện nay về một vật thể trong chuyến bay ngoài khơi bờ biển bang California (Mỹ) vào năm 2004; và David Grusch, cựu sĩ quan chiến đấu và là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc trước đây đã điều tra UAP, theo Đài CBS.

Từ trái qua, 3 ông Ryan Graves, David Grusch và David Fravor trong phiên điều trần về hiện tượng dị thường không xác định (UAP) ngày 26.7 AFP

Những trải nghiệm với UAP

Trong phát biểu mở đầu của mình, 3 nhân chứng đã mô tả hoàn cảnh và trải nghiệm của họ với UAP. Cả ba đều khẳng định các hệ thống báo cáo hiện tại không đủ để điều tra các hiện tượng đó. Họ cảnh báo rằng UAP là vấn đề an ninh quốc gia và chính phủ đã quá bí mật về chúng, theo CNN.

Trong đó, ông Graves từng là một phi công lái chiến đấu cơ F-18 tại Bãi biển Virginia vào năm 2014 khi phi đội của ông lần đầu tiên bắt đầu phát hiện các vật thể lạ. Trong một nhiệm vụ huấn luyện cách bờ biển Đại Tây Dương khoảng 16 km, ông kể rằng một vật thể có đường kính từ 1,5-4,5 m đã bay giữa hai chiếc F-18, cách máy bay trong vòng 15 m. Ông Graves nói rằng không có sự thừa nhận nào về vụ việc hoặc cách nào để báo cáo cuộc chạm trán vào thời điểm đó.

"Nếu UAP là máy bay không người lái nước ngoài, thì đó là một vấn đề an ninh quốc gia cấp bách. Nếu là một cái gì đó khác, nó là một vấn đề cho khoa học. Trong cả hai trường hợp, các vật thể không xác định là mối lo ngại đối với an toàn chuyến bay", ông Graves, đang điều hành Người Mỹ vì Không gian an toàn, một nhóm do ông thành lập để khuyến khích các phi công báo cáo những sự cố UAP, phát biểu tại phiên điều trần.

Ông Ryan Graves nói trong phiên điều trần về hiện tượng dị thường không xác định (UAP) ngày 26.7

AFP

Trong khi đó, ông Grusch vào năm ngoái đã ra thông tin về công việc của mình với tư cách là thành viên của Văn phòng Giải quyết bất thường toàn miền (AARO) của Lầu Năm Góc, cơ quan được Quốc hội Mỹ thành lập để tập trung vào UAP, và tổ chức tiền thân của AARO. Là một sĩ quan tình báo phục vụ 14 năm trong Không quân và một cơ quan tình báo Mỹ, Grusch cho biết ông được yêu cầu kiểm tra các báo cáo UAP mật với tư cách là thành viên của lực lượng đặc nhiệm Lầu Năm Góc. Ông Grusch nói ông đã biết về một chương trình về UAP trong nhiều thập niên nhưng đã bị từ chối truy cập thêm thông tin khi ông yêu cầu.

Ông Fravor thì kể lại cuộc chạm trán năm 2004 với một vật thể ngoài khơi bờ biển bang California. Ông nói tại phiên điều trần rằng vật thể đó có hình dạng giống như một viên kẹo Tic Tac được phát hiện trên mặt nước trước khi nhanh chóng bay lên cao hơn 3.600 m trong không trung. Sau đó, nó tăng tốc và biến mất trước khi được phát hiện cách đó hơn 96 km chưa đầy một phút.

"Tôi nghĩ nó vượt xa khoa học vật liệu mà chúng ta hiện đang sở hữu", ông Fravor cho hay, sau đó mô tả đó là "công nghệ đáng kinh ngạc". "Công nghệ mà chúng tôi phải đối mặt vượt trội hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì chúng tôi có", ông Fravor nói về sự việc mà ông đã chứng kiến vào năm 2004, khi được các nghị sĩ hỏi tại sao UAP lại là mối đe dọa an ninh quốc gia.

"Chúng ta chỉ đi tìm hiểu sự thật"

Phiên điều trần trên là nỗ lực mới nhất của các nhà lập pháp, quan chức tình báo và quân nhân Mỹ làm việc về các hiện tượng trên không không giải thích được để điều tra vấn đề trên một nền tảng quốc gia.

"Đây là vấn đề về tính minh bạch của chính phủ. Chúng ta sẽ không đưa những người da xanh nhỏ bé (được dùng để mô tả người ngoài hành tinh) hay đĩa bay vào phiên điều trần… Chúng ta chỉ đi tìm hiểu sự thật. Chúng ta sẽ khám phá ra sự che giấu, và tôi hy vọng đây chỉ là khởi đầu của nhiều phiên điều trần nữa", Hạ nghị sĩ Tim Burchett (thuộc đảng Cộng hòa), người đã thúc đẩy tổ chức phiên điều trần ngày 26.7, cho hay.

Video về một hiện tượng dị thường không xác định (UAP) do Bộ Quốc phòng Mỹ công bố trước đây. Chụp màn hình CNN

Không có quan chức chính phủ nào có phát biểu tại phiên điều trần nói trên. Trước đó, vào tháng 4, Giám đốc AARO Sean Kirkpatrick đã nói với một tiểu ban của Thượng viện rằng chính phủ Mỹ đang theo dõi 650 trường hợp tiềm ẩn của các hiện tượng trên không không xác định, và phát một số video liên quan.

Ông Kirkpatrick khi đó nhấn mạnh rằng không có bằng chứng về sự sống ngoài trái đất và văn phòng của ông không thấy có bằng chứng đáng tin cậy về những vật thể thách thức những định luật vật lý đã biết, theo CNN.