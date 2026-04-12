Hạ viện Mỹ sẽ điều trần với nạn nhân Epstein

Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Comer cho biết ủy ban đã liên hệ với các nạn nhân trong nhiều tháng qua. Theo ông, một số người sẵn sàng ra làm chứng, trong khi những người khác vẫn còn do dự. Việc điều trần sẽ được tiến hành sau khi hoàn tất quá trình thu thập lời khai.

Ông Epstein khi còn sống ẢNH: AFP

Trước đó, ngày 9.4, bà Melania Trump phủ nhận mọi liên hệ với ông Epstein và cho rằng điều trần công khai là cần thiết để các nạn nhân có cơ hội kể lại câu chuyện của mình. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không nắm rõ nội dung tuyên bố của vợ, nhưng ủng hộ quyền lên tiếng của bà.

Tuy nhiên, nhiều nạn nhân đã phản ứng gay gắt, cáo buộc đệ nhất phu nhân "đẩy gánh nặng" sang phía người bị hại, theo tờ The Guardian. Trong tuyên bố chung ngày 10.4, nhóm 13 nạn nhân nhấn mạnh họ đã hoàn thành trách nhiệm khi tố cáo và cung cấp lời khai. "Yêu cầu chúng tôi làm thêm vào lúc này không phải là công lý, mà là sự thoái thác trách nhiệm", tuyên bố nêu. Một số nạn nhân khác cũng kêu gọi chính phủ tập trung vào minh bạch và trách nhiệm giải trình, thay vì yêu cầu họ tiếp tục ra điều trần. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận.

Hồ sơ Epstein tiếp tục thu hút sự chú ý từ chính trường Mỹ khi Bộ Tư pháp công bố hàng triệu tài liệu liên quan từ cuối năm 2025.



