'Hạc Vỹ Lan': Khi phòng trà hóa thành sân khấu trinh thám

Ánh đèn vàng vương khói thuốc, tiếng nhạc dìu dặt, những bóng dáng quyền quý ra vào trong men rượu và lời ca..., Hạc Vỹ Lan kéo khán giả vào một cõi mờ sương vừa quyến rũ vừa hiểm nguy.

Câu chuyện bắt đầu từ ông Bách (NSƯT Thành Lộc), thương gia giàu có, chủ nhân một phòng trà nổi tiếng. Cuộc sống tưởng yên ổn của ông bỗng rúng động khi có sự xuất hiện của cô ca sĩ mang nghệ danh Hạc Vỹ Lan. Giọng ca "phi giới tính" khiến khán giả say mê, nhưng cũng kéo theo những rắc rối tình ái, đặc biệt là các vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Từ đây, bí mật về thân thế người con rể tương lai của ông Bách, tội ác đã bị vùi chôn từ 15 năm trước, và cả những toan tính quyền lực dần được hé lộ.

Thái Quốc, NSƯT Thành Lộc và Tuấn Khôi trong vở Hạc Vỹ Lan ẢNH: H.K

Hoàng Thái Quốc với vai trò đạo diễn đã tái hiện không khí cổ điển của Sài Gòn xưa đầy hoài niệm. Chất cổ điển trong âm nhạc lãng đãng, dìu dặt theo từng bước nhảy. Ánh sáng mờ ảo hòa vào bóng tối lẩn khuất của bức màn nhung bí hiểm. Anh không chọn nhịp dồn dập của thể loại trinh thám mà đưa khán giả vào hành trình khám phá một cách từ tốn, nhiều lớp lang. Các vụ án mạng không chỉ hé lộ hung thủ mà còn mở ra bức tranh đa diện về thân thế, dục vọng và những vết thương tâm lý. Khi màn nhung khép lại, câu hỏi vẫn còn vương vấn: Rốt cuộc, công lý thuộc về ai - và ranh giới giữa chính - tà có bao giờ rõ rệt?

Hoàng Thái Quốc không chỉ đạo diễn, mà còn gây bất ngờ khi hóa thân thành một Hạc Vỹ Lan khó nắm bắt. Nhờ kỹ thuật hóa trang hình thể và biến đổi giọng nói, có lúc anh là cô ca sĩ "cứng tuổi" với phong thái nhẹ nhàng khoan thai, khi lại thành một bóng hình bí ẩn mạnh mẽ và sắc sảo. Đây là kiểu nhân vật nửa chính nửa tà, hoạt động trong vùng xám để theo đuổi công lý, gợi nhớ hình tượng Arsène Lupin - thông minh, phóng khoáng và đầy mê hoặc.

Trương Hạc và Trang Tuyền trong Hạc Vỹ Lan ẢNH: H.K

Trong khi đó, NSƯT Thành Lộc tiếp tục chứng tỏ sự lão luyện với đài từ chuẩn mực, biểu cảm tinh tế, tạo nên hình ảnh một thương gia đạo mạo nhưng vẫn để lại nghi ngờ về những góc khuất chưa hé lộ. NSƯT Hữu Châu lại đem đến tiếng cười qua vai ông lão giúp việc thọt chân, mê truyện kiếm hiệp. Giọng nói lơ lớ, dáng đi khập khiễng nhưng ngộ nghĩnh và tinh quái, duyên dáng, xua bớt không khí u tối để khán giả có khoảng thở nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, dàn diễn viên đông đảo từ những gương mặt quen thuộc đến lớp trẻ như Tuấn Khôi, Trương Hạ, Trang Tuyền, Thành Khôn, Nghiêm Nhi, Ngọc Thủy, Huy Tứ… đã góp thêm những đường nét vững chãi cho bức tranh kịch. Họ là mắt xích quan trọng giúp mạch truyện liền lạc, từ những mối tình chênh vênh đến bí mật quyền lực thao túng pháp luật.