Hachi Hachi ra mắt Plus, mở rộng lựa chọn cho gia đình Việt

Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 mở cửa trở lại từ ngày 28.10

Nhu cầu cuộc sống của các gia đình ngày càng đa dạng. Ngay trong cùng một căn bếp hay phòng tắm, mỗi thành viên cũng có thói quen và sở thích riêng. Từ thực tế đó, Hachi Hachi mong muốn có thể dùng 19 năm kinh nghiệm lựa chọn hàng Nhật cho gia đình Việt và mang đến nhiều sản phẩm phù hợp hơn từ khắp nơi trên thế giới, để khách hàng vẫn có thể an tâm tìm thấy món đồ mình cần tại nơi mua sắm quen thuộc.

Từ nền tảng hàng Nhật đến những lựa chọn toàn cầu

Hachi Hachi có mặt tại TP.HCM từ năm 2007, khi hàng Nhật còn khá mới mẻ với nhiều gia đình Việt. Khởi đầu với mô hình cửa hàng đồng giá, ba năm sau, Hachi Hachi mở rộng sang nhiều mức giá để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Trong hành trình từ năm 2007 đến nay, Hachi Hachi đã giới thiệu đến khách hàng hàng nghìn sản phẩm thuộc hơn 800 thương hiệu. Có khách ghé mua matcha, bánh kẹo Nhật; có người tìm một món đồ dùng cho căn bếp, phòng tắm hoặc một vật dụng nhỏ giúp việc chăm sóc gia đình thuận tiện hơn. Chính những nhu cầu thường ngày ấy giúp Hachi Hachi hiểu rằng một sản phẩm tốt không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải phù hợp với cuộc sống của người sử dụng.

Hàng Nhật vẫn là cốt lõi và bản sắc của Hachi Hachi. Với Plus, thương hiệu mở rộng danh mục sang sản phẩm từ các quốc gia khác, đồng thời tiếp tục duy trì sự kỹ lưỡng trong cách tìm hiểu và lựa chọn hàng hóa. Đây cũng là tinh thần của thông điệp mới: "Chất lượng chuẩn Nhật - Chọn lọc toàn cầu".

Theo định hướng của Hachi Hachi, sản phẩm thuộc các thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm ít nhất 70% danh mục hàng hóa.

Đại diện Hachi Hachi chia sẻ: "Plus không thay đổi nền tảng hàng Nhật của Hachi Hachi. Chúng tôi mong muốn mở rộng lựa chọn cho khách hàng, nhưng vẫn giữ sự kỹ lưỡng trong việc tìm hiểu sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp và chăm sóc trải nghiệm mua sắm".

Plus được lựa chọn theo năm tiêu chí

Plus là tên nhóm hàng mới của Hachi Hachi, không phải tên mới của cửa hàng. Các sản phẩm Plus được bày xen kẽ cùng hàng Nhật để khách hàng thuận tiện tìm kiếm và so sánh theo nhu cầu sử dụng.

Sản phẩm Plus được sắp xếp xen kẽ cùng hàng Nhật quen thuộc

Trước khi được đưa lên kệ, sản phẩm Plus được xem xét dựa trên năm tiêu chí:

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý tại Việt Nam.

Thương hiệu có uy tín tại thị trường xuất xứ hoặc được người tiêu dùng Nhật Bản đón nhận.

Mức giá hợp lý so với giá trị sử dụng.

Công dụng phù hợp với đời sống của gia đình Việt.

Vượt qua quá trình tìm hiểu, đánh giá nội bộ của Hachi Hachi.

Trong đó, Hachi Hachi ưu tiên những thương hiệu nước ngoài đã được phân phối và sử dụng tại Nhật Bản. Đội ngũ phụ trách sẽ tìm hiểu sản phẩm, nhà cung cấp và các thông tin liên quan trước khi quyết định giới thiệu đến khách hàng. Chẳng hạn, bên cạnh các loại gia vị Nhật quen thuộc trong căn bếp, khách hàng có thể tìm thấy dầu ô liu extra virgin, dầu hạt nho và dầu hướng dương của thương hiệu Olitalia đến từ Ý. Tại khu vực chăm sóc răng miệng, ngoài các sản phẩm Nhật Bản còn có kem đánh răng 2080 của Hàn Quốc, bao gồm cả dòng sản phẩm dành cho trẻ em.

Dầu ăn Olitalia thương hiệu đến từ Ý là một trong những sản phẩm nằm trong nhóm hàng Plus tại Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8

Cửa hàng Cách Mạng Tháng 8 mở cửa trở lại

Ngày 28.10.2026, cửa hàng Hachi Hachi tại 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, TP.HCM đã mở cửa trở lại với cách bố trí mới, tạo không gian mua sắm rộng rãi và thoáng hơn. Đây là cửa hàng đầu tiên giới thiệu nhóm hàng Plus.

Không gian bên trong cửa hàng Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 sau khi mở rộng

Theo kế hoạch, trong tháng 12.2026, Plus sẽ lần lượt có mặt tại các cửa hàng Hachi Hachi còn lại. Việc triển khai theo từng giai đoạn giúp thương hiệu có thời gian ghi nhận phản hồi của khách hàng, điều chỉnh danh mục và hoàn thiện cách trưng bày trước khi mở rộng.

Danh mục sản phẩm có thêm những cái tên mới, nhưng điều Hachi Hachi muốn gìn giữ vẫn như trước: chọn hàng kỹ, phục vụ khách hàng tận tâm và góp phần giúp việc chăm sóc gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn. Cảm hứng từ phong cách sống Nhật Bản tiếp tục hiện diện trong cách thương hiệu lựa chọn sản phẩm và chăm chút trải nghiệm mua sắm.



Khách hàng mua sắm trong ngày cửa hàng Hachi Hachi Cách Mạng Tháng 8 mở cửa trở lại