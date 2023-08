HAGL bị cầm chân, SLNA chiếm ngôi đầu bảng ở VCK U.15 quốc gia 2023

Ở trận đấu sớm tại bảng B, U.15 Viettel và U.15 HAGL đã mang đến cho người hâm mộ một trận đấu cống hiến, hấp dẫn đúng như kỳ vọng dành cho 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, dù chơi đẹp mắt nhưng hàng công đôi bên lại không thể tận dụng triệt để các cơ hội được tạo ra, thiếu sắc sảo và không thể ghi được bàn thắng nào. U.15 HAGL và U.15 Viettel đành chia điểm khi hòa nhau với tỷ số 0-0 ở lượt trận đầu tiên bảng B.



U.15 HAGL (áo trắng) không thể khuất phục được U.15 Viettel cũng rất mạnh VFF

Tại trận đấu còn lại của bảng B, U.15 PVF đọ sức với U.15 Phù Đổng. Với trình độ chuyên môn được đánh giá cao hơn, U.15 PVF nhanh chóng làm chủ cuộc chơi và dồn ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, hiệp 1 là quãng thời gian mà Phù Đổng thi đấu tập trung, hàng phòng ngự chơi chắc chắn và ít để lộ khoảng trống nên không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, HLV Mai Tiến Thành yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 56, các cầu thủ U.15 PVF có pha phối hợp rất hay ở khu trung tuyến. Trần Hoàng Khanh thoát xuống và căng ngang thuận lợi để Anh Việt đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Phút 78, Duy Khang đột phá và ghi bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho U.15 PVF. Qua đó, U.15 PVF vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Tại bảng C cũng bắt đầu khởi tranh từ ngày 11.8, U.15 Hà Nội đặt quyết tâm lớn trong trận đấu mở màn trước U.15 Tây Ninh. Ngay phút thứ 4, đội bóng trẻ thủ đô nhanh chóng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc từ pha đánh đầu của Đậu Hồng Phong. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

U.15 SLNA ra quân suôn sẻ và giành ngôi đầu bảng của U.15 Hà Nội VFF

Ở trận đấu còn lại của bảng C, U.15 SLNA đã chứng minh được sức mạnh của mình trước đội bóng xứ biển Khánh Hòa. Phút thứ 9, Lê Tấn Dũng đã đánh đầu mở tỷ số trận đấu cho đội bóng xứ Nghệ. Sang hiệp 2, U.15 SLNA ghi thêm 1 bàn thắng do công của Nhật Sang và kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U.15 Khánh Hòa. Như vậy, SLNA vươn lên dẫn đầu bảng C, khi có cùng 3 điểm với U.15 Hà Nội nhưng hơn về hiệu số.

Trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 VCK U.15 quốc gia 2023, bảng B và bảng C sẽ thi đấu vào chiều 13.8. Bảng B: U.15 Viettel - U.15 PVF, U.15 Phù Đổng - U.15 HAGL. Bảng C: U.15 Tây Ninh - U.15 SLNA, U.15 Khánh Hòa - U.15 Hà Nội.