HAGL đang ở tốp 8, vẫn có nguy cơ rớt hạng khá cao: Vì lý do này…

Tránh xa "hiệu ứng domino"

Đầu tiên, lịch thi đấu 3 vòng đấu cuối của HAGL khá căng. Ở vòng 24 diễn ra cuối tuần này, đội bóng phố núi sẽ chạm trán đội cuối bảng Đà Nẵng. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả 2 đội.

HAGL (áo vàng) chưa an toàn trụ hạng tại V-League Ảnh: Minh Tú

HAGL có 27 điểm, SHB Đà Nẵng có 20 điểm. Đặt trường hợp HAGL thua đội bóng sông Hàn ở vòng 24 V-League, khoảng cách về điểm số giữa HAGL với chính SHB Đà Nẵng chỉ còn 4 điểm. Ngay sau đó, đội bóng phố núi sẽ trải qua thêm 2 vòng đấu cuối toàn đụng các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Cụ thể, ở vòng 25 ngày 13.6, HAGL phải làm khách trên sân của CLB SLNA. Đội bóng xứ Nghệ hiện có 23 điểm, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng. Bản thân SLNA chưa an toàn. Đặc biệt, nếu Đà Nẵng thắng HAGL ở vòng 24 ngay trước đó, SLNA càng bị đối thủ bám sát và họ càng có lý do để tăng tốc, càng có lý do để đánh bại HAGL, nhằm tự cứu lấy chính họ.

Thi đấu trên sân Vinh trước CLB SLNA đang trong cảnh vùng vẫy để trụ hạng chưa bao giờ là điều dễ dàng cho bất kỳ đội bóng này. Thành ra, HAGL không thể lơ là trước đội bóng xứ Nghệ.

Nếu thua tiếp SLNA, khoảng cách về điểm số của HAGL so với nhóm cuối sẽ còn bị rút ngắn hơn nữa, trước khi họ trải qua vòng 26 (vòng cuối cùng) gặp CLB Quảng Nam. Đội bóng hiện có 22 điểm, xếp vị trí 12 trên bảng xếp hạng. Tình thế của Quảng Nam cũng y hệt SLNA vào lúc này, tức là họ cũng cần điểm để trụ hạng, cần có những chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp để vừa gia tăng điểm số của mình, vừa khiến đối thủ chậm nhịp trong cuộc đua giành quyền trụ hạng.

Tinh thần đóng vai trò quan trọng cho HAGL ở bối cảnh ngặt nghèo

Đấy là chưa kể, nếu càng thua nhiều, HAGL càng dễ xuống tinh thần. Càng bị đặt vào tình thế bất lợi, các cầu thủ của GĐKT Vũ Tiến Thành, nhất là các cầu thủ trẻ, càng dễ mắc sai sót trong những thời điểm quyết định.

Đội bóng phố núi cần tránh "hiệu ứng domino" ở các vòng đấu cuối Ảnh: Minh Tú

Thành ra, điều tốt nhất cho HAGL vào lúc này đó là tập trung giành chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng 24 vào ngày 23.5 tới đây. Nếu đội bóng phố núi đánh bại đội bóng sông Hàn, họ sẽ chắc chắn tránh được suất rớt hạng trực tiếp. Họ chỉ còn chờ Bình Định (cũng có 20 điểm giống Đà Nẵng) sẩy chân trên sân Thanh Hóa nữa là HAGL sẽ an toàn trụ hạng.

Ngược lại, nếu HAGL thua Đà Nẵng ở vòng 24, hậu quả không dễ để hình dung. Thua 1 trận, có thể kéo theo việc xuống tinh thần và thua tiếp trận thứ 2, thứ 3. Khi đó, số phận của đội bóng phố núi sẽ rơi vào tay các đội bóng khác, họ sẽ không còn quyền được tự quyết. Thậm chí, trong lúc HAGL thua liên tục, đặt trường hợp các đối thủ của họ thắng liên tục ở 3 vòng đấu cuối V-League 2024-2025, đội bóng phố núi sẽ nguy to!