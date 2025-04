HAGL liệu tạo nổi bước ngoặt lớn giành vé trụ hạng khi không có ông Vũ Tiến Thành?

Điểm tựa sân nhà

Ở trận đấu thuộc vòng 20 V-League 2024 - 2025, HAGL chạm trán với CLB Hải Phòng. Đội bóng phố núi được chơi trên sân nhà Pleiku, và đây được xem là điểm tựa lớn khiến người hâm mộ kỳ vọng rằng đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi sẽ giành kết quả tốt.

Đã 2 trận đấu liên tiếp tại V-League, HAGL chưa thể giành điểm số khi lần lượt thua 1-3 trước CLB Công an Hà Nội, rồi thất bại 0-1 trước CLB Hà Tĩnh. Do đó, đội bóng phố núi có nhiều lý do để đặt quyết tâm cao độ, nhằm giành chiến thắng khi tiếp CLB Hải Phòng ở vòng 20. Ba điểm trọn vẹn trước đội bóng đất cảng sẽ giúp cho HAGL (từ 21 lên 24 điểm) tiến rất gần đến tấm vé trụ hạng của mùa giải này. Nếu giành chiến thắng trước CLB Hải Phòng ở vòng 20, HAGL sẽ tạm tạo ra cách biệt 8 điểm trước CLB Bình Định (16 điểm, đội đứng ở vị trí áp chót và phải đá trận play-off trụ hạng).

Minh Vương và các đồng đội ở HAGL có lợi thế sân nhà, khi chạm trán CLB Hải Phòng ở vòng 20 V-League 2024 - 2025 ẢNH: MINH TRẦN

Tại vòng 20 sắp khởi tranh, CLB Bình Định không thi đấu. Ở trận đấu bù vòng 20 diễn ra vào đầu tháng 6, đội bóng đất võ cũng khó giành điểm khi phải chạm trán với đối thủ khó nhằn là CLB Công an Hà Nội.

Nói tóm lại, nếu đánh bại được CLB Hải Phòng ở vòng 20 V-League, HAGL có thể sẽ tạo bước ngoặt và an tâm hơn trong cuộc đua trụ hạng đầy căng thẳng của mùa giải này.

HAGL chơi hay hơn trước đội trên cơ

CLB Hải Phòng mùa giải này không đáng sợ như những năm trước. Tuy nhiên, xét trên thực tế thời điểm này, đội bóng đất cảng vẫn được đánh giá nhỉnh hơn HAGL. Nhưng có một điểm đáng chú ý, đội bóng phố núi thường chơi tốt hơn trước những đối thủ trên cơ. Khi bị áp đặt thế trận, các cầu thủ của HLV Lê Quang Trãi dễ dàng triển khai lối chơi phòng ngự phản công được xem là sở trường.

Bảng xếp hạng V-League 2024 - 2025 sau 9 vòng đấu. HAGL đang đứng ở vị trí thứ 10 và vẫn chưa an tâm khi cuộc đua trụ hạng rất khó lường ẢNH: VPF

Khi đối thủ đẩy cao đội hình để tấn công, các cầu thủ sở hữu tốc độ tốt ở tuyến trên của HAGL, đặc biệt là tiền đạo Brazil Washington Brandao sẽ có dịp được trổ tài. Ở trận gặp CLB Bình Dương thuộc vòng 17, HAGL dù không chơi áp đảo đối thủ nhưng lại giành chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 4-0. Những pha lên bóng của đội bóng phố núi tỏ ra rất hiệu quả.

Quan chức HAGL nhận án phạt nặng Ngày 21.4, Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã họp để đưa ra án phạt dành cho các thành viên CLB HAGL, trong đó có Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Họ đã có hành vi chỉ mặt, có lời lẽ lăng mạ, sỉ nhục tổ trọng tài làm nhiệm vụ (trích báo cáo của trọng tài). Ông Vũ Tiến Thành bị cấm làm nhiệm vụ 4 trận, phạt 20 triệu đồng. Như vậy ông Thành bị treo các trận HAGL gặp Hải Phòng trên sân nhà Pleiku vòng 20 ngày 27.4; trận HAGL gặp Bình Định trên sân Quy Nhơn vòng 21 ngày 4.5; HAGL gặp Thể Công Viettel vòng 22 ngày 11.5; HAGL gặp Nam Định vòng 23 ngày 18.5. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh bị treo 3 trận, phạt 15 triệu đồng. Ông Tấn Anh quay lại làm nhiệm vụ trận HAGL gặp Nam Định vòng 23 ngày 18.5.