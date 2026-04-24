Trận hòa trên sân Pleiku trong khuôn khổ vòng 20 V-League 2025-2026 không chỉ khiến HAGL bỏ lỡ cơ hội bứt lên, mà còn phơi bày rõ những hạn chế trong khâu dứt điểm của đội bóng phố núi trước giai đoạn quan trọng của mùa giải.

Dù được thi đấu trên sân nhà, HAGL không thể tạo ra thế trận áp đảo trước Hải Phòng. Đội khách nhập cuộc chủ động, triển khai lối chơi giàu thể lực và sẵn sàng gây sức ép ngay từ những phút đầu. Trước cách tiếp cận đó, HAGL lựa chọn lối đá thận trọng, chủ động lùi sâu đội hình, tập trung phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Trong hiệp một, đội chủ nhà không thiếu những tình huống đáng chú ý. Tuy nhiên, các pha xử lý cuối cùng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Thanh Nhân cùng các đồng đội nhiều lần tiếp cận khung thành đối phương nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, cho thấy rõ sự bế tắc ở khâu dứt điểm.

HAGL tiếp tục bế tắc, bị Hải Phòng cầm hòa trên sân nhà

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng tạo ra không ít sức ép đáng kể. Thủ môn Trung Kiên đã có một ngày thi đấu vất vả khi liên tục phải trổ tài cứu thua. Đáng chú ý là tình huống cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Camilo ở cuối hiệp một, giúp HAGL giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn khi cả hai đội đều gia tăng nhịp độ. Tuy nhiên, những pha bóng mang tính quyết định vẫn không xuất hiện. HAGL nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng thủ môn Đình Triệu bên phía Hải Phòng đã thi đấu tập trung, bảo toàn kết quả hòa 0-0 cho đội khách.

Trận hòa này khiến HAGL tiếp tục gặp khó trong cuộc đua trụ hạng, khi chưa thể tạo ra khoảng cách an toàn. Phía trước họ là cuộc đối đầu với Đông Á Thanh Hóa – đội bóng được đánh giá có tổ chức tốt và duy trì phong độ ổn định. Nếu không sớm cải thiện khả năng dứt điểm, HAGL hoàn toàn có thể rơi vào thế bất lợi trong giai đoạn then chốt của mùa giải.